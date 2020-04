El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo anunció que el cierre de las escuelas y de todos los negocios no esenciales continuará al menos hasta el 29 de abril y avanzó que se aumentarán de 500 a 1.000 dólares las multas por no respetar las reglas de distanciamiento social, después de que este fin de semana se produjesen aglomeraciones en algunos parques.

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, lanzó un nuevo llamamiento de ayuda al Gobierno de EE.UU. porque si bien han llegado más ventiladores y personal sanitario la ciudad necesitará muchos más antes del 12 de abril porque “Nueva York se enfrenta a una crisis que solo rivaliza con la gripe española y la Gran Depresión”, reseñó la agencia Efe.

Si bien Nueva York ha asegurado suministros imprescindibles y personal médico para ayudar a salvar vidas en el futuro inmediato, aún afronta un déficit crítico de ventiladores y la necesidad de personal para superar esta crisis en las próximas semanas, explicó De Blasio en un comunicado.

“Necesitamos una acción audaz y rápida. Necesitamos movilizar médicos, enfermeras y suministros a nuestras líneas del frente. Y tiene que suceder ahora, antes de que sea demasiado tarde”, subrayó el alcalde.

Según informó, este domingo el Gobierno federal envió a 291 efectivos de personal médico militar para ser enviados a los hospitales de Nueva York.

“Esta es la primera respuesta que la ciudad ha visto a la solicitud original de 1.000 enfermeros, 300 terapeutas respiratorios y 150 médicos”, recordó el alcalde.

Asimismo, De Blasio dijo que para tratar adecuadamente el número de nuevos pacientes que están siendo intubados al día, aproximadamente 200-300 en toda la ciudad, Nueva York debe asegurar un total de 1.000-1.500 ventiladores a más tardar el domingo 12 de abril.

It is our time to fight this battle and make an imprint on history. That’s exactly what New Yorkers are doing across our city and that should make us all inspired and proud.

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) April 6, 2020