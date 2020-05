La cadena de supermercados Whole Foods indicó a través de un comunicado que exigirá a todos sus clientes el uso de máscaras faciales y señaló que proporcionará tapabocas desechables gratuitos a todos los compradores en todo el país que no posean máscaras al ingresar a la tienda, reseñó King 5.

La cadena de supermercados anunció el jueves en un blog de Amazon que está solicitando a todos sus clientes que usen tapabocas para ayudar a proteger a sus empleados y a la comunidad durante el brote de coronavirus.

Whole Foods, compañía que Amazon adquirió hace dos años, también dice que durante la próxima semana ofrecerá tapabocas desechables gratuitos a todos los compradores en todo el país. Los clientes podrán recoger una máscara en la entrada de la tienda si aún no tienen su propia máscara facial.

La publicación en el blog de Amazon dice que Whole Foods espera gastar más de 800 millones de dólares en la primera mitad del año en medidas de seguridad por el COVID-19, incluyendo la compra de máscaras faciales, desinfectante de manos, termómetros y otros artículos.

“Seguiremos evaluando la mejor manera de apoyar a nuestros equipos y comunidades, y continuaremos implementando medidas para proteger la salud y la seguridad de cada persona que ayude a los clientes a obtener todo lo que necesitan durante este momento tan difícil y sin precedentes”, dijo Amazon el jueves.

Muchos compradores acudieron a Amazon a medida que aumentaron las frustraciones por la escasez durante la pandemia de coronavirus, en gran parte porque hay pocas alternativas que sean mejores para obtener lo esencial a través de internet.

“Ese es el único lugar donde puedes comprar casi todo lo que necesitas”, dijo Marlina Fol, una cuidadora en Manhattan, a Associated Press, diciendo que pudo comprar máscaras y desinfectante para manos en Amazon a principios de marzo, pero ahora lucha por conseguir una ventana de tiempo para la entrega de comestibles de Whole Foods.

