El presidente Donald Trump pronosticó que las muertes en Estados Unidos a consecuencia del coronavirus (Covid-19) podrían llegar a 70 mil, pero aclaró que las previsiones originales eran mucho más elevadas, informó la agencias de noticias AP.

En días anteriores Donald Trump mencionó que se había calculado que morirían unas 60 mil personas por la enfermedad Covid-19 en el país.

Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca el lunes, le preguntaron a Trump si un presidente estadounidense merecía ser reelegido tras perder a más ciudadanos en seis semanas que los aproximadamente 58 mil efectivos que murieron en la guerra de Vietnam.

Question: “If a @POTUS loses more Americans than died in the entirety of the Vietnam War, does he deserve to be re-elected?”@realDonaldTrump then tries to claim victory over losing “60 thousand to 70 thousand” American lives.🤬#coronavirus #COVID19 pic.twitter.com/Xo9ctNcQF6

— Dr. Dena Grayson (@DrDenaGrayson) April 27, 2020