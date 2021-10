En una breve declaración que proporciona algunos detalles del incidente que ocurrió hace cinco días, la Flota del Pacífico de EE. UU. dijo que el USS Connecticut se mantuvo en una “condición segura y estable”, informó The Associated Press.

Según este medio especializado, que cita fuentes de un oficial de la Marina, el incidente se produjo el pasado 2 de octubre. Al parecer, no peligra la vida de ninguno de los heridos y la embarcación, que aún está en pleno funcionamiento, llegará en las próximas horas a Guam, de acuerdo con el servicio marítimo.

El incidente fue confirmado por la propia marina en un comunicado en el que asegura que los heridos no presentan lesiones que pongan su vida en peligro. Otros medios, como el Navy Times, cifran en once el número de afectados por el suceso .

Al menos 11 marineros resultaron heridos después de que el submarino nuclear “USS Connecticut” “golpeara un objeto” que no ha sido identificado mientras navegaba por aguas del Indo-Pacífico, informó la agencia Efe.

Se está evaluando la extensión del daño del submarino nuclear

La planta de propulsión nuclear del submarino clase Seawolf no se vio afectada, agregó. “Se está evaluando la extensión del daño al resto del submarino”, dijo el comunicado, y agregó que el incidente será investigado.

La Marina no confirmó en su comunicado qué tipo de objeto golpeó el submarino, pero un funcionario que solicitó el anonimato porque no estaba autorizado a hablar del incidente dijo al Navy Times que la topografía del área en ese momento no indicaba que hubiera una masa de tierra frente al barco.