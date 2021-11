Tres sismos impactan el territorio de Escocia en menos de 12 horas, informa Servicio Geológico Británico

Los temblores causan temor entre la población y salen corriendo de sus casas

Los movimientos telúricos despertaron a todos los habitantes de la zona Tres sismos en un solo día sufren los habitantes de Escocia y se encienden las alertas de las autoridades, los movimientos telúricos estremecieron gran parte del territorio, causando temor entre la población que no está acostumbrada a vivir este tipo de experiencias, de acuerdo a información publicada por el portal de noticias de Daily Mail obtenida del Servicio Geológico Británico, que alertó con un comunicado a través de su cuenta oficial en Twitter. Los habitantes de inmediato expresaron su temor al describir los terremotos como ‘un tren de carga’ corriendo por su casa, ya que Escocia no es una zona sísmica y los tomó por sorpresa. El primer terremoto, tuvo una magnitud 3.3, y se sintió en el oeste del país europeo esta mañana temprano, por lo que habitantes salieron corriendo de sus casas, se levantaron de sus camas y se pusieron a salvo en la calle, sin saber qué había ocurrido. ¿QUÉ SUCEDIÓ EN LA ZONA DE PELIGRO? ¿El reporte indica que el epicentro del sismo fue cerca de la ciudad de Lochgilphead en Argyll and Bute, y el temblor se sintió en amplia zona de la región aproximadamente a la 1.44 a.m., Sin embargo, solo pasaron 58 minutos y se registró otro movimiento telúrico de magnitud 1.6 en Roybridge en las Highlands. Éste se detectó a una profundidad de 7 km, según el Servicio Geológico Británico, y el temblor se sintió alrededor de las 2.42 a.m. El Servicio Geológico Británico publicó a manera de confirmación un tercer sismo a las 4.09 a.m. de esta mañana, otra vez en Roybridge, con una magnitud de 0.9 y también a una profundidad de 7 km., allí los residentes de Argyll and Bute relataron cómo vivieron el primer terremoto y admitieron que sabían que era un sismo. Hasta el momento no se tiene reporte de víctimas mortales, pero las autoridades revisan las condiciones en la zona para hacer un reporte.

¿QUÉ SINTIERON LOS HABITANTES TRAS LOS SISMOS EN ESCOCIA? Victoria Winters, una habitante de 53 años, sintió el terremoto en su casa ‘como un tren de carga’, se despertó ella y a su esposo John, de 73 años. Ellos viven en una vieja granja de piedra lejos de la ciudad en un valle en Loch Fyne cerca de Minard, Argyll y Bute. Victoria dijo: ‘Nos despertaron un poco sobresaltados. Suena como un tren de carga que aparece de repente y luego comienza a temblar. Parece que algo realmente grande se precipita hacia ti. Vivo en una gran casa de piedra vieja y llena de eco, por lo que hace mucho ruido cuando entra”. Y agregó: “No es la primera vez que experimento uno aquí, así que sabía lo que era. Me imagino que si no lo hubieras experimentado antes, podría ser bastante aterrador. Me he sentido como cuatro en los últimos diez años. Duró cinco o seis segundos, lo suficiente para despertarme, continuar y luego me di cuenta de que venía por la casa”, dijo al relatar la experiencia que vivió tras el primer terremoto que se suscitó en Escocia este día y de la cual informó el Servicio Geológico Británico.

¿REALMENTE HUVBO PELIGRO LATENTE POR SISMOS EN ESCOCIA? Por su parte, Alison Suter, mamá de dos hijos, de 59 años, vive a unas 50 millas de distancia en Oban y también se despertó al sentir el estremecedor movimiento de la tierra, confesó que trabaja en una joyería y expresó lo siguiente sobre la terrible experiencia que vivó por algunos segundos: “Estaba medio dormida. Mi cama realmente retumbó, pero mi gato estaba dormido a los pies de la cama y se asustó terriblemente y se lanzó a mi lado. Y agregó: “Fue un ruido sordo, sonó como un camión pasando. Fue más un gruñido profundo. Hemos tenido terremotos más pequeños en los últimos tres años más o menos. Había uno que era 2,2 en la escala de Richter, pero este definitivamente se sintió más violento”. Hasta el momento se se había indicado de daños mayores en la infraestructura de las viviendas que se encuentran en la zona donde se presentaron los sismos en Escocia.

¿CUÁNTOS SISMOS HAY EN EL AÑO EN ESA ÁREA DE ESCOCIA? A su vez, Rosemary Neagle, que vive en una granja en Kilmartin Glen cerca de Lochgilphead, intentó explicar lo que sintió, pero dijo que en un principio pensó que era una explosión de una de los cobertizos de la zona cercana. Y dijo: “Seguía intensificándose y la casa vibraba. Luego retumbó durante unos 10 segundos, por lo que fue bastante aterrador. Los he experimentado antes aquí, pero nunca hasta ese punto. La casa nunca había temblado así en el pasado”. En Escocia, el terremoto más grande del que se tenga registro fue cerca de Loch Awe en 1880, con una magnitud de 5.2. En Gran Bretaña se registran 200-300 terremotos por año, sin embargo la mayoría son muy pequeños y casi nadie los nota. Pero, entre 20-30 son de magnitud superior a 2.0 que se puede sentir en un área más amplia.

