“DIOS NOS AYUDE T PROTEJA”

“Dios no ayude y proteja, gracias a dios están bien”, “Miedo total”, “Ay no Dios mío protege a tus hijos”, “Ay no que miedo, que Dios los proteja”, “Si bien fuerte en Anaheim”, “Yo vivo en Lancaster y no sentí nada si no ya estuviera afuera como tú”, “Fue 4.4 Carson fue el epicentro”, “Yo estoy en South Gate, sentada mirando la tele y sentí que me jalo el sofá y tronó. Fuerte”, fueron algunos comentarios.

De acuerdo con Los Ángeles Times el sismo se sintió en todo el sur del estado de California, desde el Valle de San Fernando hasta Santa Ana. El temblor ocurrió a menos de una milla de West Carson, a una milla de Los Ángeles, a dos millas de Torrance y a dos millas de Long Beach. Archivado como: Sismo en El Salvador