Mientras los mariachis tocan la canción de “Te amaré toda la vida” del cantautor mexicano, Javier Solís, la gente comienza a ver la escena de infidelidad y las expresiones de lamento no se hacen esperar, sobre todo de los músicos y de las mujeres presentes.

El hombre no puede creer que su enamorada se encuentra sola en la habitación del apartamento con otro, mientras los mariachis llevan serenata. Todo se derrumbó. La demostración de amor fue tan indignante que no tuvo dónde meter la cabeza de la vergüenza.

LOS MARIACHIS CALLARON

El mundo se le vino encima al hombre que le llevó serenata con mariachi a su pareja infiel, ya que no podía creer lo que veía. Fue tanta su tristeza que no pudo ocultarla y se tiró al suelo mientras se lamentaba por los desagradables hechos.

Mientras él hacía esto, la gente no dejaba de gritar y el mariachi poco a poco callaba. Aunque no se sabe en que parte del mundo sucedió esto, no fue impedimento para que la gente opinara sobre la aparente infidelidad de la mujer.