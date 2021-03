Constantemente en su portal de red social, comparten videos graciosos, donde dan consejos para poder llevar una relación o un matrimonio más sano, ya que en varias ocasiones, muchas de las parejas no se valoran entre sí, y por tal motivo se producen demasiados divorcios.

En esta ocasión la pareja a través de su canal de YouTube , deciden compartir a sus seguidores como es su hogar por dentro, y realizan un tour por el interior de casa, ya que según mencionan los usuarios piensan que viven en una mansión, pero no es así, ya que las cosas no son como aparentan.

Después decidieron ir a enseñar el cuarto de su hija mayor Valentina, donde el Charro aclara que huele muy rico, ya que su esposa usa esencias especiales, y dicen que Valentina de 10 años es una hermana mayor muy responsable, y saliendo de la habitación Erik Roberto menciona que no tienen sala. Archivado como El Charro y la Mayrita presumen casa sillón del amor

Incluso afirman que cuando tienen la visita de sus familiares, que son más de 10 personas no caben todos ahí adentro y tienen que usar el salón, como comedor y hasta como sala, ya que como se puede ver su casa no es tan grande como la mayoría pensaba. Archivado como El Charro y la Mayrita presumen casa sillón del amor

La pareja confirma que ya están muy pegados al techo, ya que se encuentran en el segundo piso, aclarando que han tenido la intención de forrar el techo para que luzca más bonito, pero que por cualquier circunstancia no lo han podido hacer. Archivado como El Charro y la Mayrita presumen casa sillón del amor

Por su parte El Charro y la Mayrita, no tocaron el tema sobre ese sillón, sino que aprovecharon para contar un poco de su historia, como cuando vivían en una traíla, y enseñaron más cosas del cuarto, obviamente saltándose el polémico sillón, que la mayoría ya sabe para qué se utiliza. Archivado como El Charro y la Mayrita presumen casa sillón del amor

Después de haber enseñado toda su habitación, varios internautas comentaron algo que pudieron observar que estaba en su recámara, pero que no lo mencionaron, y que en una esquina estaba un sillón, de los que generalmente se usan para estar con las parejas y darse amor.

“¿Alguien más vio el sillón de la felicidad ?”, “Lo más importante tienen el sillón de la felicidad”, “Yo quiero el sillón que tienen en el cuarto de ustedes”, “Todo iba muy tierno y lindo hasta que vi el sillón jajaja me transportaron a 50 sombras de grey”, fueron algunos de los comentarios. Archivado como El Charro y la Mayrita presumen casa sillón del amor

Inmediatamente los usuarios no dejaron pasar el momento, decidieron comentar acerca del sillón del amor que estaba en el cuarto de la pareja, haciendo énfasis de que si habían notado que eso estaba ahí, justamente enfrente de su cama, y a un lado del baño.

Hispanos ofendidos

“En ese video, también comenté y dije: ‘raza, no seamos tontos, si dejamos nuestro pueblo pulgoso, aprovechemos el tiempo que estamos aquí’, y es ahí donde muchos se sintieron ofendidos”, dijo el cantante mexicano. Ya casi para finalizar, Erik Roberto aclaró que estaba generalizando, además de que no cree que existan ‘pueblos pulgosos’.

“Yo mismo soy del estado de Michoacán, de un pueblo que se llama Santiago Tangamandapio, y la realidad, amigos, no fue mi intención denigrar o sobajar a ningún pueblo. Yo estoy consciente, al igual que usted, que muchos pueblos, no solamente en México, también en Centro y Sudamérica, viven en violencia e injusticias, pero eso no les quita lo hermoso ni a su gente bella que los habita”. Archivado como El Charro y la Mayrita presumen casa sillón del amor