“Fue hace 3 días cuando yo lo vi mal y decidí llevarlo, él no quería porque ya le habían dado diagnóstico, ya habíamos ido a Similares (farmacia) porque pensábamos que era una tos normal, algo simple y pues no se veía mal, la verdad”, comentó la novia de Sammy Pérez.

“Su novia no está nada mal. Qué admirable el Sammy”, “Sammy tiene buen gusto, bravo Sammy”, “Pues en mi bello Colima, de dónde es la novia… Es muy dudosa su declaración”, “Por un momento pensé que era su hija”, se puede leer en algunos comentarios en redes sociales.

Con voz entrecortada, la joven aseguró que por el momento el comediante se encontraba estable, aunque estaba sedado y completamente incosciente: “Les pido a todos sus oraciones. Yo estoy aislada en este momento, estoy bien y me encuentro bien de salud, gracias a Dios”.

Zuleika Garza reveló que al llegar al hospital descubrieron que Sammy Pérez tenía coronavirus: “El día de hoy lo intubaron, lamentablemente, ahorita acabo de hablar con el doctor y me dice que está reaccionando bien al entubamiento”.

La joven insistió en que, debido a la gravedad de esta situación, no quedaba más que orar y pedirle a Dios que escuche sus oraciones: “Por lo pronto se encuentra estable con la intubación, está oxigenando bien aunque tiene neumonía”.

“Después, ya lo empecé a ver mal, lo empecé a notar agitado, pálido y le dije que íbamos a ir ‘a fuerzas’, aunque no quieras, y pues fue ahí en la clínica que le diagnosticaron que era positivo (a coronavirus)”, expresó la novia del comediante.

Zuleika no pensó que una simple tos se convertiría en coronavirus, lo cual provocó que Sammy Pérez tuviera que ser hospitalizado: “Nunca imaginamos que fuera eso, entonces le insistí que fuéramos con un doctor particular y en Similiares le diagnosticaron una faringitis”.

“De hecho hay un video con el número de cuenta de sus sobrinos y pues ahí yo no quiero tener nada qué ver con ese asunto y pues sígamos con las oraciones. Ahorita con la intubación está estable hasta el momento”, comentó la joven, quien dijo también que el comediante probablemente esté intubado por espacio de 5 días para luego despertarlo poco a poco.

Zuleika Garza comentó también que sobrinos de su novio han pedido apoyo económico a través de redes sociales para solventar los gastos de hospitalización del comediante, un tema en el que no quiso involucrarse para evitar malos entendidos entre la gente.

Gastos de hospitalización se elevarían considerablemente

Al ingresar al comediante al hospital, Zuleika reveló que se tuvo que dejar un depósito de casi mil 500 dólares, pero le comentaron que probablemente tendría que permanecer por una semana más, lo que los gastos se elevarían a más de 12 mil dólares.

“En caso de intubarlo, como ya empezó el día de hoy, todos queremos lo mejor para él, yo la verdad no tomé la decisión de que lo intubaran, pero ya no había otra opción y su familia estuvo de acuerdo con eso y pues ahora sí que ya no sé qué decir”.