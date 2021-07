Maribel Fernández habló sobre como salió de su cirugía

La actriz mandó mensaje tras la controversia que surgió después de darse a conocer la noticia de la operación

Manda agradecimientos por los buenos deseos que sus fanáticos enviaron Pelangocha habla verdad salud. En los últimos días los medios de comunicación han puesto sus ojos en Maribel Fernández, mejor conocida como “La Pelangocha”, después de que surgieran una serie de rumores sobre una intervención médica y también sobre un susto de “muerte” que tuvo a más de una persona preocupada, ya que hace un par de años la actriz sufrió un infarto, que casi acaba con su vida. A raíz de los rumores que surgieron, la actriz envió un video a los medios de comunicación, contando lo que realmente había pasado en cuestión de su estado de salud, aclarando los rumores que habían salido a la luz donde se especulaba que ella se encontraba en un estado grave e incluso algunos llegaron a pensar que estaba muerta, por lo que decidió aclarar la situación, después de que fue trasladada a su cama en el hospital. Pelangocha habla verdad salud: El video que se difundió en medios de comunicación A través de diferentes medios locales, como ‘De primera mano’ se informó que la actriz había enviado un video informando como se encontraba de salud y además como se veía tras una intervención quirúrgica, dejando atrás los rumores que se desataron días atrás debido a que varias personas estaban pensando que se encontraba bastante mal. Gustavo Adolfo Infante habló sobre el tema, destacando que la actriz se encontraba mucho mejor y con más ánimos que nunca, puesto que en el video ella menciona cómo es que logró sobrevivir y que todo es gracias a Dios, el presentador del programa, además insinuó que “La Pelangocha” ya quería salir para incorporarse a su trabajo. Afortunadamente, Maribel ya salió del hospital y así lo dejó ver en redes sociales. Archivado como: Pelangocha habla verdad salud

Pelangocha habla verdad salud: La actriz ya salió del hospital Maribel Fernández publicó en redes sociales que ya se encontraba fuera del hospital y también fuera de peligro, por lo que decidió informar a a sus seguidores cómo se encontraba y también que la disculparan por su aspecto en el video; con el buen animo que siempre tiene, se presentó con sus seguidores y hasta contó una anécdota familiar. “Ay, amistad, aquí estoy regresando del hospital, así es que aguántame con esta ‘jeta’ y estos pelos, por favor. Oye, la otra vez mi hija estaba llore y llore: ‘Mamá, mamá, no me digas eso, yo no estaba tan borracha ayer cuando me peleé con mi marido’, Le digo: Cómo chin…dos no, si estabas llorando por tu novio enfrente de tu marido, pende…a”, comentó animadamente la actriz, mostrando la buena actitud que siempre tiene. Archivado como: Pelangocha habla verdad salud

Pelangocha habla verdad salud: El comunicado que envió a la prensa En el video que está con la cámara frontal, se muestra a Maribel Fernández con un aspecto cansado pero siempre portando una sonrisa, mientras usa la bata del hospital y que se encuentra en la camilla, la actriz aclaró que no tenía mucho de haber salido del quirófano, y que la operación había salido bastante bien hasta ese momento. “Mis adorados amigos, aquí estoy, casi acabo de subir. Bendito Dios y las buenas vibraciones de ustedes, sus rezos y su amor llegaron a mi padre Dios y él me permitió estar aquí de nuevo”, comentó la actriz al inicio de su video, después de que se le informara sobre los comentarios que habían hecho varios usuarios, deseándole que pronto saliera de esa situación. Archivado como: Pelangocha habla verdad salud

Pelangocha habla verdad salud: “Hierba mala nunca muere” Haciendo uso de su sentido del humor, Maribel señaló que estaba mejor que nunca y en un comentario muy propio de ella, señaló que ‘hierba mala, nunca muere’, después de que los rumores sobre su muerte explotaran en redes sociales y varias personas llegaran a hablar sobre ellos, asegurando que la actriz estaba en un grave estado. “Como me dijo mi madrina: ‘Andando y meando para no hacer hoyo’. Acuérdense de una cosa y hoy la comprobé, hierba mala nunca muere, bye”, finalizó el comunicado, mostrando que continua con un perfecto estado de ánimo y que a escasas horas de haber estado en el quirófano, ya se encontraba mejor para poder bromear sobre el asunto. Archivado como: Pelangocha habla verdad salud

Pelangocha habla verdad salud: Fue un cateterismo a lo que se sometió De acuerdo con medios locales a la intervención que se sometió la actriz es un caterismo cardiaco, para este proceso, ella tuvo que permanecer internada todo el fin de semana y fue sometida a la operación este martes, motivo por el cual las especulaciones habían surgido de manera veloz por redes sociales, preocupando a muchos de los fanáticos de la actriz. De acuerdo con Infobae, Maribel Fernández salió bien de la operación a la que se sometió, y el motivo fue para cambiar el marcapasos que tenía originalmente antes de su último infarto en 2019, el cual casi le cuesta la vida y causó un gran susto a la comunidad del espectáculo, la cual siempre se ha mantenido al pendiente de su estado. Archivado como: Pelangocha habla verdad salud

Quiere regresar al teatro Después de presentar el video, los conductores de “De primera mano” mencionaron lo bien que veían a la actriz después de la intervención a la que fue sometida y dijeron que ella ya deseaba estar recuperada para volver al trabajo lo más rápido que se pueda, puesto que no sabe mantenerse tranquila. “Bendito Dios está bien mi querida Pelangocha, fue un cateterismo, se lo hicieron a las 11 de la mañana y ya en la tarde nos estaban enviando este comunicado. Ella ya quería regresar al teatro este fin de semana”, comentó Gustavo Adolfo al público del programa, quienes estuvieron al pendiente del estado de salud de la famosa actriz. PARA VER VIDEO DA CLICK AQUÍ

Las declaraciones de Gustavo Adolfo Infante Cuando los rumores se desataron, fue Gustavo Adolfo Infante quién decidió hablar sobre el tema y expresar la información que tenía sobre la situación por la que estaba atravesando la actriz en ese instante, diciendo que ella no estaba muerta, sino más bien a punto de ser operada en uno de los hospitales especialistas en cardiología que se encuentra en la Ciudad de México. “En YouTube salió que mi amiga ‘La Pelangocha’ estaba muerta, la realidad es otra. Ella está internada en el Instituto Nacional de Cardiología; le iban a hacer una operación a corazón abierto, ya no se necesita esta operación, estoy en condiciones de decírselos”, comentó el el presentador ‘De Primera Mano’.

Ya había sufrido tres infartos Fue en el programa “De primera mano” que la actriz comentó que anteriormente ya había sufrido tres infartos en el corazón, uno de los cuales pudo ser fulminante pero gracias al marcapasos que le pusieron evitó que sufriera un gran problema con el corazón, por ello es que este año aceptó hacerse el cateterismo. “Llevo tres infartos, el año pasado en estas fechas me dieron dos (…) y me acaban de poner el marcapasos hace cinco semanas, me dijo el cardiólogo que gracias al marcapasos no me dio un infarto masivo”, comentó “La Pelangocha” al programa, dejando en claro lo que había pasado en cuestión de su estado de salud.

Sufre problemas serios de salud De acuerdo con Infobae, Maribel Fernández tiene problemas bastante serios de salud, los cuales se deben a que sufre de bradicardia, descenso de frecuencia cardiaca, y taquicardia, aceleración del ritmo cardiaco. En una de las entrevistas que tuvo con un medio local, la actriz comentó que antes se trataba con medicamento pero no encontró mejoría. Por tal motivo es que había estado en constante regulación médica y buscando alternativas para su problema cardiovascular, el cual se empezó a desarrollar con más fuerza en los últimos años que la llevó a colocarse el marcapasos y tener muchos más cuidados para evitar tener otro susto como el del año 2019.

El primer ataque que sufrió En la entrevista que le hizo el presentador Gustavo Adolfo Infante, “La Pelangocha” confesó como se sentía al sufrir un ataque debido a su condición médica, lo que hizo que se preocupara y en el médico le explicaran que por más medicamentos que tomara no desaparecería, así que la única opción que tenían era la que a ella no le gustaba, pero no le quedó más que entrar al quirófano. “Con la primera tu corazón va muy lento, entonces de repente se me oscurecía todo y casi me desmayaba o cuando me da la taquicardia no podía ya ni jalar aire, son polos opuestos”, la actriz detalló que fue lo que sucedió al pasar por el primer ataque y cómo es que ella se sentía tras sufrirlo.

La publicación que causó caos Las alertas sobre la salud de la actriz sonaron cuando uno de sus amigos, que también pertenece al mundo del espectáculo, pidió a sus seguidores en Twitter que lo ayudaran a buscar donadores de sangre para Maribel, puesto que se encontraba internada. Al no dar más detalles, el público se espantó y empezaron a surgir las especulaciones sobre una posible complicación en su salud. “2 donadores para ROSA MARIA FERNANDEZ GARCIA (la Pelangocha Maribel Fernández) cardiología de Tlalpan cualquier tipo de sangre asistir 5 am. entregan 30 fichas al día cualquier tipo de sangre”, escribió Roberto Tello, generando una ayuda masiva, además de que varias personas le ayudaron a compartir.