Alessandra Rosaldo habla sobre si se acabo su matrimonio con Eugenio Derbez

Martha Figueroa asegura que esta relación se va acabar

“Hoy se los digo, se van a divorciar” Martha Figueroa divorcio Eugenio Derbez. Tras el comienzo de la segunda temporada de la serie De Viaje con los Derbez, han salido varias críticas para la pareja conformada por el famoso comediante Eugenio Derbez y su esposa Alessandra Rosaldo, donde al parecer la actriz no se le ve contenta en esta nueva temporada que se transmite por Amazon. Pero fue la periodista Martha Figueroa quien después de ver los episodios de la segunda temporada de la comedia, aseguró que la relación que sostienen Alessandra y Eugenio esta por terminarse, ya que en la serie se le puede ver a la actriz bastante descontenta con su marido, según portal de TvNotas. Martha Figueroa asegura que habrá divorcio De acuerdo a las palabras de la periodista quien le confesó a Juan José Origel, que Rosaldo no valora a Derbez, ya que en estos nuevos capítulos de De Viaje con los Derbez 2, Alessandra se la pasa criticando y hablando mal de su esposo, por tal motivo asegura que se van a divorciar. “Hoy se los digo, se van a divorciar, No sé si hoy, en un año, en seis meses o en dos años; Alessandra y Eugenio no van a durar, se ve que ya no se soportan, perdón que se los diga… Me encanta la pareja que hacen, pero es evidente que no se llevan bien ya”, dijo Martha Figueroa.

Martha Figueroa divorcio Eugenio Derbez: “Se ve que ya no se soportan” Fue a través de programa de ‘Con Permiso’, donde Martha Figueroa dio su opinión acerca de como Alessandra Rosaldo menosprecia a Eugenio Derbez durante las emisiones de la serie que acaba de estrenar la segunda temporada, y la periodista asegura que no van a durar. de acuerdo al portal Milenio. “Se ve que ya no se soportan, me encanta la pareja que hacen, pero es evidente que no se llevan bien ya, y te digo algo uno ve a Derbez porque es muy chistoso y lo admiramos como actor y productor. Ella se la pasa todo el programa diciendo que es mal marido, que es mal papá, parece tonto, se la pasa todo el día haciéndolo menos, menospreciándolo”, agregó.

Martha Figueroa divorcio Eugenio Derbez: “Ella te cae gorda en la serie nueva” La periodista también recalcó que la esposa del comediante cae ‘gorda’ en toda la serie, ya que dice que no le parece nada de lo que haga Derbez, y que además fue captada en una playa mexicana y que no se le veían ganas de regresar a su casa con su esposo, esos son los pequeños detalles que hacen ver que se aproxima un divorcio, dijo Figueroa. “Ella te cae gorda en la serie nueva… para matarla. Me contaron que anduvo en una playa mexicana haciendo como un campamento de ejercicios, a ella le encanta hacer ejercicios, terminó el campamento y no tuvo ganas de regresar a su casa”, indicó Martha junto a Pepillo Origel. PARA VER EL VIDEO DÉ CLICK AQUÍ

Martha Figueroa divorcio Eugenio Derbez: Alessandra Rosaldo responde a los rumores Ante estos rumores sobre la supuesta separación entre ambas celebridades, Alessandra Rosaldo salió a dar la cara al programa De Primera Mano, para aclarar los hechos ocurridos entre la pareja, y desmentir los comentarios que han estado circulando sobre el supuesto divorcio, de acuerdo con Infobae. “Siempre va a haber comentarios buenos y comentarios malos, no somos monedita de oro y siempre va a haber quien se divierta y la pase bien y quien no, a eso ya estamos acostumbrados. Hemos aprendido a no tomarlo personal y a enfocarnos en todo lo que está padre y en lo que sí nos gusta. ¡Seguimos juntos!, invictos. Claro que uno nunca sabe, pero todo va bien, todo marchando sobre ruedas”, dijo la esposa de Eugenio.

Martha Figueroa divorcio Eugenio Derbez: “Todo bien en la relación” Cabe recordar que fue hace nueve años cuando ambos se unieron en matrimonio, y hasta el momento no han dado señales de que ese amor que se prometieron el altar se esté acabando, pero luego de lo visto en los nuevos episodios de la serie quien estrenó la segunda temporada, muchos afirman que la actriz trata mal al comediante. “Sí me di cuenta de que no estaba yo dejando a Eugenio ser el padre que es, de que estaba yo interfiriendo entre la relación entre ellos dos (Aitana y Eugenio). Todo bien en la relación (entre ella y su esposo), pero es una relación absolutamente normal, con altibajos, con momentos increíbles y con momentos no tan padres, con crisis, con pruebas que superar. Somos un matrimonio absolutamente normal, pero todo bien”, agregó Rosaldo.

Martha Figueroa divorcio Eugenio Derbez: “Me enamoró su sentido del humor” En su canal de YouTube, Rosaldo apareció respondiendo algunas preguntas sobre su matrimonio, en donde explicó como es que se fue enamorando del que ahora es padre de su hija Aitana, y que además ella admiraba mucho a Eugenio mucho antes de conocerlo. “De entrada es un hombre al que admiro muchísimo, que ya lo admiraba antes de conocerlo y cuando lo conocí pues todavía más. Me enamoró su sentido del humor, me enamoró la forma en la que me hizo reír desde el primer momento, cómo me trató, me enamoró que es un creador de momentos inolvidables y de escenas inolvidables y que cada momento que pasábamos juntos era mágico”, mencionó Alessandra.