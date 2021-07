Aseguran que Edna Schmidt estaba preparando su regreso a la televisión

“Edna ha luchado contra esta fuerza negativa en su vida y se ha sometido a varios tratamientos de rehabilitación. Edna después de muchos años logró encontrar un remanso de paz en su amada Isla de Puerto Rico. En el sitio donde se encuentra Edna hay baja señal de internet, pero eso no fue impedimento y logramos conversar vía WhatsApp. Me hizo revelaciones que tocaron mi corazón”, fueron las palabras que expresó Neida en aquel momento.

Edna Schmidt regreso a Televisión: Su última petición

A través de las redes sociales fue que Neida dio a conocer la última petición que había tenido Edna con ella, respecto con la entrevista que tuvieron en el mes pasado de abril, dado que deseaba volver próximamente a trabajar en la televisión y lo que había hablado podría ser impedimento, ya que daba a conocer su sentir hacia diferentes temas como su problema con la bebida, los trabajos que había tenido y demás.

“La razón es que la tuve que quitar porque así me lo pidió Edna hace unos días y debo respetar su última voluntad. Edna me llamó y me pidió personalmente que retirara nuestra entrevista de mi canal porque ella quería regresar a trabajar y consideraba que su imagen no era la mejor durante nuestra conversación, así que de inmediato la retiré de mi canal”, fue lo que escribió a periodista hondureña. Archivado como: Edna Schmidt regreso a Televisión