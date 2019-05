Página

1 de 4

Roxana Castellanos denunció que la intentaron asaltar

Con lágrimas en los ojos, la actriz contó lo sucedido

La intérprete dejó con la duda a sus fans ya que interrumpió la transmisión

Roxana Castellanos no pudo contener el llanto y por medio de un video denunció que fue víctima de la delincuencia y la intentaron asaltar.

La inseguridad que vive México llegó hasta las celebridades y la actriz Roxana Castellanos publicó varios videos en su cuenta e Instagram donde contó que fue víctima de un intento de asalto en la Ciudad de México.

En los cortometrajes se puede ver a la actriz desde el interior de una habitación, portando una blusa de botones en color blanca y con un maquillaje muy arcado que posteriormente se vio un poco manchado debido a las lágrimas de la intérprete.

“Oigan, pues me acaban de tratar de asaltar aquí en avenida Santa Fe, en el puente de los poetas, en una ruta por la que se paga por ir que se supone que deberíamos de ir seguros pero no”, comenzó diciendo Roxana en un tono con tintes de enojo y tristeza.

Roxanna @roxcastellanos sufrió intento de asalto parte 1 pic.twitter.com/OyagZepv0B — Fidelio (@Fidelio64667326) May 24, 2019

En el segundo video, Castellanos detalló lo sucedido: “Venía en el carril de alta, a la velocidad a la que se debe ir, ni más ni menos, y de pronto un auto llegó atrás de mí a una velocidad bastante rápida, se me acercó, me empezó a tocar el claxon, me rebasó y me dio un golpe muy leve, casi no le pasó nada a mi coche y pensé que nada más había pasado eso”.

Sin embargo, la actriz dejó con la duda a sus fans al no continuar con los metrajes.