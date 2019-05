La actriz porno Sabrina Sabrok revela que hijos del Chapo son sus fans

Página

Sabrina Sabrok, actriz porno, revela que hijos del Chapo están entre sus clientes

La actriz porno contó que se ha encontrado frente a frente con ellos

¿Será que los hijos del Chapo tienen gustos extremos?

Sin ningún miedo ni pudor, la actriz porno Sabrina Sabrok reveló que los hijos del Chapo han estado entre su lista de clientes distinguidos.

La polémica actriz porno, mejor conocida por sus exuberantes pechos, dijo en entrevista con el sitio de noticias Infobae que en numerosas ocasiones ha actuado para los hijos del Chapo, sin especificar sus nombres y que le han confesado que son sus fans.

Sabrina Sabrok recordó que en una ocasión se presentó en Sinaloa y en su show se topó con uno de los hijos del famoso narcotraficante mexicano.

“Me tomé fotos y estuve conviviendo con él. Pero obviamente la gente que contrató también era del Cartel (de Sinaloa). Toda la gente que me contrataba en esa zona, que es donde más hice shows en México, siempre me contrataron ellos”, reveló la polémica mujer al medio.

La actriz porno recordó otro momento en que se vio a cara a cara con otro de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como El Chapo, quien se encuentra actualmente en una cárcel de Nueva York.

“En 2012, también en un table dance, otro de los hijos del Chapo cayó al lugar. No me da miedo porque en ese sentido, platiqué con ellos, me dijeron que eran mis fans, que les gustaba mi show sadomasoquista por mi forma de ser, y no me dio miedo, más que nada porque yo no sabía cómo estaba la onda”, contó a Infobae.

Sabrina planea contar más sobre sus encuentros con los hijos del Chapo y otros narcotraficantes en un libro, que ya prepara junto a la comunicadora Fernanda Tapia.