Lamentablemente para Rosie Rivera luciendo su cuerpazo en entallado pantalón de cuero color negro no todos fueron buenos comentarios, ya que hubo algunos seguidores que no bajaron a la hermana de Jenni como toda una ratera, destacando que esa ropa se la había comprado con el dinero de La Diva:

“Todos hemos cometido errores”, asegura Rosie Rivera

“Nadie es más culpable que otro, todos hemos cometido errores, cristianos o no cristianos, esto no es de que ‘tú tienes más responsabilidad’, todos la tenemos, todos en esta familia, la mayoría, todos han fallado”, comentó Rosie Rivera en otra parte de este video.

“Yo creo que mi papá se ha puesto al margen. Mi papá no ha escogido un lado, pero aún él sale afectado, eso me da mucha tristeza de que construyen una familia, de que toda su vida trabajan por esa familia y que mi papá y mi mamá en sus setentas no ven a todos sus hijos y sus nietos, se me hace lo más horrible y yo no quiero vivir eso”.