“Estimados todos. Me pidieron una cuenta y yo nunca he manejado redes sociales, sin embargo, si esto va a sumar a la justicia para mi hijo, adelante, aquí la tenemos. Ya los espero en la marcha el día de hoy en el Zocalo (sin violencia). Gracias por todo el apoyo que nos han dado. Seremos la voz de Octavio y la muchas injusticias más”.

“Feliz cumpleaños hijo, no hay palabras para la tristeza que nos dejaste, pero Dios me ha dado y me seguirá dando fuerzas para seguir adelante por tu mamá y hermanas. Te amo, hijo”, expresó Pérez, quien ha dicho en reiteradas ocasiones que no descansará hasta que se castigue a los culpables que presuntamente terminaron con la vida de Benito.

Cabe recordar que el actor Octavio Ocaña hubiera cumplido 23 años de edad el pasado 7 de noviembre, día en que su papá, Octavio Pérez, no pudo más y compartió un desgarrador mensaje junto a una fotografía del joven. Los usuarios no lo dejaron solo en este momento tan difícil.

A través de su cuenta de Instagram, la joven ha compartido imágenes y videos junto al intérprete de Benito en la serie “Vecinos”, pero no sólo a raíz de su muerte, sino que desde hace meses Godínez tiene una colección de recuerdos junto a quien no sólo fue su pareja, sino también tomó el papel de padre de su pequeño hijo.

“Me parte el alma, me quedo sola”

“Me parte el alma, me quedo sola, pero me deja a la gente que lo quiere y que ahora me quieren mucho a mí y me apoyan y yo le agradezco a todos, intento leerlos a todos, estoy todo el tiempo en redes intentando contestar todos los mensajes que me mandan”, dijo durante la marcha que se organizó en el Zócalo de la Ciudad de México el 7 de noviembre.

Además de la actuación, el actor Octavio Ocaña fue un fiel amante del futbol, jugaba regularmente e incluso dejó la actuación un tiempo para dedicarse a este deporte. Nerea Godínez lo acompañaba a sus partidos, y en un recuerdo que compartió, deja ver que él se acercaba a besarla después de meter un gol.