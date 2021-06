Pero algunos otros, como aquellos que no están obligados a presentar declaraciones de impuestos o que reclamaron ajustes en sus pagos, han tenido que esperar a que el IRS procese sus pagos. Entre los 2.3 millones de pagos se encuentran 900,000 cheques enviados a personas que presentaron recientemente una declaración de impuestos y para quienes la agencia tributaria no tenía información previa para emitir el dinero. Y otros 1,1 millones de pagos fueron para ajustes adicionales para las personas que calificaron para cheques más grandes según las declaraciones de impuestos de 2020 procesadas recientemente, dijo el IRS.

Quienes califiquen y no han recibido el nuevo cheque de estímulo secreto deberán ponerse en contacto con la agencia de vivienda del estado en el que reside ya que las fechas varían de acuerdo a cada estado.

Hay algunas personas que ya recibieron este apoyo, si usted fue uno de ellos puede rastrear su pago o el estado que tiene actualmente, a través de la herramienta del IRS Get my Payment.

Presión por cuarto cheque de estímulo

La presión sobre el presidente Biden respecto a otra ronda de pagos federales ha continuado pese a la aprobación del plan de rescate, y es que al menos 20 legisladores demócratas le han solicitado un cuarto estímulo para combatir los efectos económicos que dejó la pandemia de coronavirus.

Pese a que los nuevos planes de la administración, como el de infraestructura y el Plan para las Familias Estadounidenses no incluyen un cuarto cheque, Biden parece no descartarlo por completo. “El presidente ciertamente está abierto a una variedad de ideas”, dijo Jen Psaki en conferencia de prensa, según The Sun.