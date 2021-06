Es por ello que las autoridades quieren reactivar la economía pero el apoyo económico parece ya no ser la primera opción, pero no debe desanimarse, ya que hay una partida destinada par un sector de la ciudadanía y que se denomina cheque secreto. Aquí te diremos qué es y cómo se puede obtener.

Varios estados ya comenzaron a cancelar los apoyos de $300 por desempleo que daban cada semana, esto ya que algunos empresarios se quejan que debido a ello, no pueden conseguir personal para laborar en sus compañías, ya que prefieren recibir la ayuda que trabajar.

Cheque secreto: ACUDE A LAS OFICINAS

Lo único que debes hacer es acudir a las oficinas de la Agencia de Financiamiento de vivienda del estado en que radicas para ver qué más necesitas presentar, ya que cada estado tienes sus propios requisitos, y es importante que lo sepas.

Hay algunas personas que ya recibieron este apoyo, y si tu fuiste uno de ellos, puede rastrear el pago o el estatus que tiene actualmente, a través de la herramienta del IRS Get my Payment, y así no tendrás dudas de nada.