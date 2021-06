Si cuidas a un hijo o dependiente, puedes reclamar hasta 8,000 dólares en costos relacionados con el cuidado. Y aquellos quienes cuidan a más de un hijo o dependiente pueden reclamar hasta 16,000 dólares, detalló The Sun.

El diario The Sun reseñó el sábado que algunos estadounidenses podrían ser elegibles para reclamar 8,000 dólares adicionales en créditos fiscales del gobierno gracias al Plan de Rescate Estadounidense (America Rescue Plan en inglés) de 1,9 billones de dólares.

Cualquier persona que sea elegible para esta ayuda económica podría recibir hasta un 50 por ciento de reembolso en efectivo por dichos gastos, acotó The Sun al explicar cómo calificar para el beneficio.

La importancia de reclamar este año el pago extra si calificas

El referido periódico mencionó que los costos pueden ser reclamados en tu declaración de impuestos de 2021, sin embargo, hay un problema: debes comenzar a recopilar información de inmediato para asegurarte de no perder dinero cuando presentes tus impuestos el próximo año.

El crédito fiscal está disponible solo para el año fiscal 2021, lo que significa que si no lo reclamas este año, no podrás obtenerlo luego, expuso el diario The Sun en su reporte publicado ayer sábado.