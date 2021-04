“Pues me cuentan que un día Alejandra fue a ver a su papá y estaban plática y plática, normal, y no falta el metiche que le dice: ¿cómo viste a la Alejandra, no le viste nada raro?… y le dicen que Ricky le había pegado algo a Alejandra, porque en ese tiempo estaban muy de moda las enfermedades venéreas… bueno pues se enojó el señor, le preguntó a Alejandra y ella le dijo que no’, aseguró el periodista.

“Y en aquel tiempo no tenía ni el dinero ni el poder para protegerse de este hombre, y fue por eso que termina la relación con Alejandra Guzmán y por eso Ricky se quedó mucho tiempo en Estados Unidos sin venir para acá mientras se comprobaba que Alejandra no estaba embarazada”, concluyó. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LO QUE DIJO EL PERIODISTA

Según relató Carbajal ese capítulo de ira de Enrique Guzmán no acabó bien para Ricky Martín: “Pasó Diana Tello por Ricky al departamento, se lo trepó a su carro, le dijo agarra lo que puedas, pasaporte, visa, lo que necesites y vámonos al aeropuerto porque tú tienes que salir huyendo porque este señor si te encuentra te mata y no hay de otra, hay que salir corriendo, y tal cual salió corriendo al aeropuerto”.

“Un día me dice: ‘oye, Víctor Hugo, te voy a dar una nota que es muy importante. Le acaban de robar a mi hija Alejandra, 2 millones de dólares, Fernando Iriarte, Darío de León y Miguel Blasco’. Me da la nota y yo la publico en el Heraldo de México y me doy a la tarea de buscar a Fernando Iriarte, Miguel Blasco y Darío de León para que me dieran su versión, no quisieron contestar”, narró el periodista.

Aseguró que tras salir publicada esa información el cantante le mandó un fax muy violento, y “Tina Galindo me manda a hablar porque yo trabajaba con ella y me dice: ‘oye Víctor qué es esto, porque te trata así Enrique’, y le dije que no sabía que era la primera vez y me dice pues resuelve y ten cuidado con este cuate”, recordó Víctor Hugo en la charla.

Un encuentro que nunca olvidará

El periodista señaló que el reclamo de Guzmán por esa publicación fue muy violento: “Me mete a la recámara, y me pone una pistola en la cabeza, me acuerdo perfecto… Había ahí un plato lleno, ya saben, de sustancia y me empieza a pegar, me empieza a pegar y a pegar y me decía: ‘es que por tu culpa ahora mi hija me odia, dice que yo la quiero estafar”, contó el periodista.

“Total que me empieza a pegar y le digo: ‘oiga señor, si me va a disparar pues ya jálele, ¿no?’, me dice, ‘¿qué? ¿muchos h*evos?’ Y le digo ‘no, nada más dos pero me estoy muriendo de miedo’, avienta la pistola a la cama, se suelta él en la cama y se pone a llorar, ‘es que por tu culpa ahora mi hija me odia, lárgate, no te quiero volver a ver en mi vida’”, relató. Algunas imágenes de esta nota provienen de este y este videos