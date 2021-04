La psicóloga con la que estaba platicando la actriz no compartió del todo la opinión de Klitbo, a lo que dijo: “Hay que también ver como se manejó, hay que ver mucho el estado emocional, no estoy defendiendo ni a uno ni a otro trato de ser imparcial”, dijo la especialista.

“¿Pero poner en duda la palabra de una niña? con los comentarios del abuelo, es que también… te voy a decir algo y me voy a meter en un ped… yo le creo a Frida, yo le creo a Frida, no tienes porqué dudar de alguien que te lo está diciendo a gritos”, dijo la actriz. PARA VER EL VIDEO DÉ CLICK AQUÍ

A pesar de que la especialista no coincidió con Cynthia Klitbo, donde explicó que no se debería tomar cartas en el asunto hasta conocer los antecedentes. Además de tener en cuenta como se encuentra de salud mental Frida Sofia, inmediatamente la artista respondió:

Los seguidores también reaccionaron a la opinión de Cynthia Klitbo en apoyo a Frida

“Yo no sé ni a quien creerle, Adriana Lavat dijo lo mismo de su papá y resultó que sólo quería fama y mandó a la tumba a su papá, que tristeza de verdad que una familia se destruya de tal manera”, “Miren yo no soy sicóloga pero he estado con personas afectadas y una persona que pasa por eso no tiene que hablarlo públicamente y ay vídeos de Frida ablando muy bien de su abuelo”.

“Ay muchos vídeos de tiempo atrás y nada que ver con lo que está diciendo acaba de sacar disco por eso esta hablando pues wow”, “Hablan de q Frida tiene inestabilidad emocional, pues como no si desde los cinco años a sido abusada”, fueron algunos de los mensajes de los seguidores.