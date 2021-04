“Tantas pruebas y aun la gente no cree! La gente no cambia y sin Dios pues menos!!!”, “Qué molesta se ve Angélica María”, “Ya Frida se puede quedar sentada porque las pruebas hablan por sí solas”, “Angélica María es una dama y no lo va decir pero parece que también sufrió acoso por este tipo”, se puede leer en los comentarios.

‘No podemos opinar’, dicen del caso Guzmán

“No podemos opinar porque no tenemos la menor idea de lo que haya pasado, ni de lo que están diciendo, no podemos decir absolutamente nada. Lo que sí es que a Enrique Guzmán yo lo quiero mucho, conmigo siempre ha sido un ser maravilloso, no nada más conmigo sino con mis hijos, pero la verdad no queremos meternos en esos rollos”, subrayó Angélica Vale.

“A Enrique yo lo quiero mucho, conmigo siempre ha sido un ser maravilloso y respetuoso, no nada más conmigo, sino con mis hijos en toda la vida”, dijo la actriz Vale. Mientras que su madre también salió en defensa del cantante acusado de abuso: “Yo lo conozco desde los 17 años y fue siempre respetuoso”.