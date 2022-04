Aparentemente el registro de su cédula profesional no aparece dentro de la página oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), quienes se encargaron de difundir dicha información fueron los presentadores del programa de espectáculos ‘Chisme No Like’, Elisa Beristaín y Javier Ceriani destaparon el ‘secreto’ de la actriz.

De forma inmediata el periodista argentino mencionó que “además no era empleada, era maestra”, por lo que surge el tema sobre su cédula profesional y el título de su carrera, señalando que no existe ningún registro de Yalitza Aparicio ante la SEP que defina que sí tomó estudios universitarios.

Luego de eso Elisa Beristaín comentó que cuentan con un gráfico en el que se plasma algunos mensajes que le estuvieron llegando a los periodistas de Chisme No Like sobre el tema, “Les vamos a presentar un gráfico porque esto fue uno de los tantos mensajes que estuvieron mandando a nosotros hablándonos de esta situación”.

En la SEP no existe registro alguno de Yalitza Aparicio

En el programa de Chisme No Like se difundió que después de que surgió ese rumor tras el comentario que les envió un internauta, todo el equipo del programa se dio a la tarea de investigar que tan cierto es que Yalitza Aparicio no cuenta con su cédula profesional ante su licenciatura en educación.

“Ingresamos al portal web oficial de la Secretaría de Educación Pública para consultar las credenciales de las claves que han sido registradas y buscar específicamente el de Yalitza Aparicio y nuestra sorpresa es que no aparece el nombre de Yalitza por ningún lado, ¿será que es verdad el rumor y no es licenciada en educación preescolar?”, narraron durante el programa de Chisme No Like.