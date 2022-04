A casi una semana de los Premios Oscar 2022, el incidente que pasó entre Will Smith y Chris Rock sigue dando de qué hablar

Por medio de un comunicado, se informó que el actor estadounidense renunció a la Academia tras darle una cachetada al comediante

“Tengo el corazón roto”, dijo el ganador a mejor actor por la película King Richard Will Smith renuncia hoy a la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas tras su bofetada a Chris Rock en la noche de los Oscar. El actor estadounidense dijo que aceptará cualquier sanción futura que le imponga la organización. De acuerdo con información de The Associated Press, un vocero de Smith emitió un comunicado de parte del actor este viernes por la tarde. “Aceptaré completamente cualquiera y todas las consecuencias por mi conducta. Mis acciones en la 94ª entrega de los Premios de la Academia fueron desconcertantes, dolorosas e inexcusables”, dijo el ganador a mejor actor por la película King Richard en este comunicado. La cachetada de Will Smith a Chris Rock le dio la vuelta al mundo La renuncia de Will Smith llega dos días después de que la Academia se reunió para iniciar los procedimientos disciplinarios contra el actor estadounidense por violaciones a los estándares de conducta de la organización. El domingo, Smith se levantó de su asiento en primera fila en el Teatro Dolby y subió al escenario para abofetear a Rock. El comediante había hecho un chiste sobre la apariencia de la esposa de Smith, Jada Pinkett Smith. Rock, quien iba a presentar el premio a mejor documental, rechazó presentar cargos cuando se lo ofreció la policía. Hasta el momento, el artista, recordado por su participación en El príncipe del rap, no se ha manifestado en sus redes sociales.

El actor ofrece disculpas “La lista de personas a las que he lastimado es larga e incluye a Chris, su familia, muchos de mis queridos amigos y seres queridos, todos los asistentes y audiencias globales en casa. Traicioné la confianza de la Academia. Privé a otros nominados y ganadores de la oportunidad de celebrar y ser celebrados por su extraordinario trabajo. Tengo el corazón roto”, expresó Will Smith en este comunicado enviado a diferentes medios de comunicación, entre ellos, USA Today. También, el actor estadounidense señaló que le gustaría volver a centrar la atención en aquellos que merecen atención por sus logros y permitir que la Academia vuelva al increíble trabajo que realiza para apoyar la creatividad y el arte en el cine: “El cambio lleva tiempo y me comprometo a hacer el trabajo para asegurarme de que nunca más permitiré que la violencia supere a la razón”. Archivado como: Will Smith renuncia a la Academia tras cachetada a Chris Rock

Productor del Oscar reveló que la policía se ofreció a arrestar a Will Smith La policía de Los Ángeles estaba lista para arrestar a Will Smith luego que el actor abofeteó a Chris Rock en el escenario durante los Premios de la Academia, dijo el productor del espectáculo, Will Packer: “Me dijeron, tú sabes, ‘esto es agresión’, fue una palabra que usaron en ese momento”, dijo Packer. En un adelanto de una entrevista que dio al programa “Good Morning America” publicado por ABC News el jueves por la noche, Will Packer se expresó de la siguiente manera: “Dijeron ‘iremos a buscarlo, estamos preparados. Estamos preparados para atraparlo ahora mismo. Puedes presentar cargos, podemos arrestarlo’. Estaban exponiendo las opciones”.

Chris Rock no quiso presentar cargos El productor del Oscar, Will Packer, dijo que Chris Rock estaba “muy desdeñoso” con la idea de un arresto: “Él dijo: ‘No, no, no, estoy bien’. Incluso al punto que le dije: ‘Rock, déjalos terminar’. Los oficiales de la policía de Los Ángeles terminaron de exponer cuáles eran sus opciones y dijeron: ‘¿Te gustaría que tomemos alguna medida?’ Y él dijo que no”. La policía de Los Ángeles dijo en un comunicado después de la ceremonia del domingo por la noche que estaban al tanto del incidente y que Rock se había negado a presentar una denuncia. El departamento se negó a hacer declaraciones el jueves sobre la entrevista de Packer, que se transmitió completa este viernes por la mañana.

Se le pidió a Will Smith que abandonara la ceremonia La Academia dijo en un comunicado que “las acciones del señor Smith en la 94ta entrega de los Oscar fueron un evento profundamente impactante y traumático que presenciar en persona y por televisión”. Sin dar detalles, la Academia dijo que se le pidió a Will Smith que abandonara la ceremonia en el Teatro Dolby, pero que éste se negó a hacerlo. Smith se levantó de su asiento en primera fila, subió al escenario y abofeteó a Rock luego que el comediante hizo una broma sobre la esposa de Smith, Jada Pinkett Smith, mientras presentaba el Oscar al mejor documental. El lunes, Smith se disculpó con Rock, la Academia y el público, diciendo: “Me pasé de la raya y me equivoqué”.

Mientras procesa bofetada, Chris Rock da su espectáculo de comedia Chris Rock recibió varias ovaciones de pie antes de contar un chiste el miércoles en su primer espectáculo de comedia desde que Will Smith lo abofeteó en el escenario de los Oscar. Rock sólo abordó brevemente el incidente en un teatro abarrotado en Boston al decir: “Todavía estoy procesando lo que sucedió”. “Aparte de esa cosa extraña, la vida es bastante buena”, dijo Rock a la mitad de su primero de dos sets. La presentación se realizó apenas tres días después de que Smith golpeara al comediante por hacer un chiste sobre su esposa, Jada Pinkett Smith, mientras presentaba un Premio de la Academia.

“¿Cómo estuvo su fin de semana?” Rock no mencionó los nombres de Will Smith o su esposa, Jada Pinkett Smith, en su espectáculo en Boston. Vestido todo de blanco, parecía casi avergonzado por las múltiples ovaciones que recibió del público. Mientras los aplausos continuaron durante minutos y seguidores le gritaban “¡Te amo, Chris!”, el comediante parecía emocionado, dijo a The Associated Press un espectador sentado cerca del escenario. “¿Cómo estuvo su fin de semana?”, dijo Chris Rock bromeando antes de dar inicio a su monólogo. Los precios de las entradas para el espectáculo se dispararon después de que Smith subió al escenario de los Oscar y abofeteó a Rock durante la transmisión en vivo, pero el comediante dejó en claro que no hablaría mucho al respecto el miércoles. Archivado como: Will Smith renuncia a la Academia tras cachetada a Chris Rock