“Y estaba hoy analizando todo eso que ha pasado y hay muchas cosas que yo no le he dicho a la gente, que no he platicado y yo creo que ya lo voy a hablar, un día voy a decirles y les voy a platicar”, señaló la influencer mexicana a través de su cuenta de Instagram, dicho video fue recuperado por el programa de ‘Hoy Día’. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ .

“En un tiempo de mi vida estuve embarazada y perdí a mi bebé porque me golpearon, alguien me golpeó, y perdí a un bebé”, compartió semejante revelación Mayeli Alonso, la ex de Lupillo durante un live que mantuvo con sus seguidores de la red social anteriormente mencionada.

“Sí me dio sentimiento porque sí está cabr… Las golpizas si fueron reales, he pasado cosas bien cabr… una vez la casa que tenía se inundó y se me destruyó todo lo que tenía dentro y fueron miles y miles de dólares y no pude conseguir el seguro de la casa porque alguien no me quiso dar una firma”, señaló la ex de Lupillo Rivera.

Fue el el año 2019 cuando Mayeli y Lupillo decidieron ponerle fin a su matrimonio y en no muy buenos términos que se diga. Inclusive en ocasiones anteriores la también empresaria llegó a mencionar que el cantante de regional mexicano no se hacía cargo total de la manutención de sus hijos.

Pese a que no mencionó el nombre de su agresor en su embarazo, queda en claro que el ‘Toro de los corridos’ no fue quien lo hizo, pues en su transmisión señaló que Lupillo, con quien estuvo casada por 13 años y con quien tiene dos hijos, la defendió en muchas ocasiones cuando la atacaban.

“Estoy orgullosa de los momentos en los que he estado en el suelo, gritando con dolor pero también de las oportunidades que he sabido tomar, de saber que lo que hoy tengo ha sido por mi trabajo, mi esfuerzo, porque no me he dejado vencer cuando todo parecía gris. He aprendido a felicitarme por ser la maravillosa mujer que soy, con esos defectos incomprensibles para muchos”, añadió en uno de sus posts. Archivado como: Mayeli Alonso perdió bebé.

“Antes de que me divorciara, (Lupillo Rivera) no me apoyaba con ningún peso, ni un dólar, nada. Todos los gastos de mi casa, todos los gastos de mis hijos, las escuelas, vacaciones, seguros de salud, visitas al doctor las pago yo. Creo que nada más le paga las clases de béisbol a mi hijo” mencionó para los medios de comunicación.

La influencer dejó en claro que cuando se separó del cantante no se llevó nada

Durante su live también tocó el tema del matrimonio que mantuvo con Lupillo Rivera, dejando en claro que los rumores de que ella le quitó todo eran totalmente falsos, “Cuando me separé no me llevé absolutamente nada, ni siquiera la ropa que me había comprado, mis hijos no se llevaron nada de esa casa, nadie se llevó nada. No crean que me llevé una cuenta de millones de dólares en el banco, absolutamente nada”.

“Obviamente después sí, porque me hice trabajadora después de que me dejé, obviamente pues porque no iba a estar de floja, deprimida, echada llorando muriéndome de hambre con mis niños o sea le tenía que echar ganas de una manera”, argumentó Mayeli Alonso durante su live a través de Instagram. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO COMPLETO.