Doña Cuquita emite un comunicado tras la bioserie de Vicente Fernández.

María del Refugio Abarca arremete contra Televisa.

La madre del Potrillo espera que las autoridades actúen. Doña Cuquita arremete Televisa. Apenas este sábado se había informado que no pasó mucho tiempo para que se anunciara que se lanzaría un par de series que relatarían la vida de El Charro de Huentitán, incluso desde meses antes se tenía pensado por lo menos una de ellas, tanto Netflix como Televisa crearon versiones distintas de la bioserie, una ya fue aceptada por la familia, mientras que la otra se encuentra en problemas legales. De acuerdo con información de El Universal, la cual se encargaron de retomar otros medios, un juez federal ordenó a Televisa suspender la transmisión de la bioserie de Vicente Fernández mientras se resuelve la demanda que la familia del cantante presentó contra la televisora mexicana. Juez federal frena la serie de Vicente Fernández a Televisa tras demanda “En el juicio Ordinario Civil, la familia del Charro de Huentitán alegó que Televisa incurrió en violaciones a relaciones extracontractuales; al derecho de marca; uso indebido de nombre artístico reservado ante el Instituto Nacional de Derecho de Autor (Indautor); competencia desleal, entre otras”, se expresó. Por su parte, los Fernández solicitaron varias medidas cautelares al Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual para evitar que el contenido sea transmitido: “El IMPI ordenó a Televisa el retiro de la circulación de todo aquel producto con el que usen o exploten, sin autorización, la imagen del cantante y las reservas de derecho de nombre artístico Vicente Fernández y El Charro de Huentitán en la serie, así como cualquier adaptación”.

Doña Cuquita ofrece comunicado ante la transmisión de la bioserie de don Chente Pese a una orden por parte de un juez, Televisa confirmó que sí se va a transmitir el primer capítulo de la bioserie ‘El último rey: el hijo del pueblo’, por lo que sin dudarlo, doña Cuquita mandó un contundente mensaje en respuesta de lo ocurrido, pues toda la familia Fernández está en desacuerdo que se transmita esa serie de El Charro de Huentitán. A través de las redes sociales comenzó a circular el comunicado que brindó la viuda de Vicente Fernández luego de enterarse que sí se va a transmitir la bioserie de Televisa, esto se difundió a través de la cuenta oficial de Javier Poza dentro de la plataforma de Instagram, donde colocó el video y una fotografía. Archivado como: Doña Cuquita arremete Televisa.

Doña Cuquita Abarca arremete contra Televisa por bioserie de Vicente Fernández En el videoclip doña Cuquita expresa su sentir tras enterarse que los planes de Televisa-Univisión siguen en pie, “Quiero decirle a todo el público que estoy muy triste por todo lo que está pasando ahorita… Creo que hay gente que está abusando de su nombre, hicieron una serie desde octubre, la sacaron ahora que ya no está él”, señaló doña Cuquita. Luego de eso expresó como se sentiría el gran Chente si hubieran sacado esa serie cuando él aún estaba con vida, “Pero sí él estuviera, me estaría ayudando y me estuviera apoyando… Si creen que estoy sola, no estoy sola, si creen que pueden abusar de mí, no. Tengo a mi familia, tengo a todo el público que me apoya”, añadió la viuda de El Charro de Huentitán. Archivado como: Doña Cuquita arremete Televisa.

La viuda de Vicente Fernández expresa su sentir tras sacar la bioserie no autorizada de Chente “Creo mucho en las leyes, que también es muy importante, les agradezco mucho, muchas gracias a todo el público”, es como finaliza el comunicado de doña Cuquita mediante un videoclip, pero cabe mencionar que ese no fue el único, pues también existe uno por escrito en donde menciona que Vicente Fernández no quería firmar con Televisa. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ. “Recuerdo cuando Televisa quiso que Vicente les cediera sus derechos gratuitamente para hacer una serie de su vida, tiempo después le ofrecieron migajas sin tomar en cuenta su trayectoria. Vicente no se dejó. Me dijo: “Cuquita estos no tienen llenadera”, a parte expresó que ella y su familia no va a mendigar dinero, “Ni yo ni mis hijos queremos un centavo de Televisa, que les quede claro. Es un tema de dignidad… Eso no es libertad de expresión, es un robó”.

María Refugio Abarca Villaseñor rechazó el litigio que inició contra Televisa María Refugio Abarca Villaseñor, conocida como doña Cuquita, viuda de Vicente Fernández, rechazó ayer que el litigio que inició contra Televisa por la transmisión de la bioserie no autorizada sobre el cantante, “El último rey, el hijo del pueblo”, sea un tema de libertad de expresión, como argumentó la televisora, compartió El Universal. “Si creen que los artistas de México se van a dejar y van a aceptar que se pueden hacer series de sus vidas cuando protegieron sus nombres legalmente, se equivocan. Si dan una nota de Vicente no me importa, tienen derecho. Pero si venden una serie usando su nombre para sacar dinero a su costa, eso sí me importa”, indicó mediante su comunicado. Archivado como: Doña Cuquita arremete Televisa.

La matriarca de los Fernández reiteró que su marido registró su marca y nombre artístico Doña Cuquita reiteró que su marido registró su marca y nombre artístico, por lo que está protegido por la ley. “Hizo todo bien y de acuerdo a la ley mexicana. Nadie en México puede arrebatar esos derechos para lucrar. Eso no es libertad de expresión, es un robo”, enfatizó. En un comunicado, Televisa se dijo respetuosa de la ley y de sus autoridades y negó haber recibido notificación judicial que prohíba la proyección de su serie y va hoy. “Sin embargo, preocupan los argumentos vertidos en algunas notas de prensa que señalan que los quejosos pretenden censurarla de la televisión nacional, con la artimaña de que el nombre de una persona está ‘registrado’. Con ese argumento, cualquier figura pública podría crear un ‘registro’ y eso impediría a la prensa, a las revistas, a los libros y a los audiovisuales hablar de ellos”, señalaron en El Universal.

La madre del Potrillo espera que las autoridades actúen “Esta inmunidad que buscan haría que no se pudiera escribir ni hablar de políticos, de personas del mundo artístico ni de cualquiera que registre su nombre. Esto no sucede en ninguna parte del mundo”. La madre del Potrillo espera que las autoridades actúen y detengan la transmisión de la serie en la que Pablo Montero es Vicente Fernández. “Si Televisa no acata a las autoridades mexicanas y las órdenes que le hicieron, es su problema y es una muestra de su prepotencia. Yo creo las autoridades no se van a cruzar de brazos y deben actuar al no respetar sus órdenes legales”, agregó. La televisora añadió que con Chente hubo pláticas sobre una bioserie y que incluso cuenta con los derechos de más de una veintena de sus canciones, informó El Universal. Archivado como: Doña Cuquita arremete Televisa.

El productor de Televisa, Reynaldo López, externó su postura respecto al comunicado de Cuquita De acuerdo con El Universal, el productor de Televisa, Reynaldo López, externó su postura respecto al comunicado de Cuquita este domingo, donde la viuda del “Charro de Huentitán” se va en contra de Televisa por la bioserie no autorizada por la familia: “El último rey. El hijo del pueblo”, que se estrenará este lunes a las 20:30 por Las Estrellas. En su cuenta de Twitter, el productor de formatos como “La Parodia” y “La Hora Pico” escribió sobre cómo Vicente controlaba la industria de la música. “Don Vicente siempre quiso controlar todo a su alrededor: medios de comunicación, prensa, radio, imitadores e incluso a otros cantantes, nunca permitió que nadie comiera las migajas que caían de su mesa, solo él autorizaba quien pudiera imitarlo…”, agregó.

“Don Vicente controlaba quienes podían cantar en un palenque” “Don Vicente controlaba quienes podían cantar en un palenque, si un empresario pretendía contratar a otro cantante vernáculo, él lo amenazaba con cancelar su presentación, igual hacía en la radio y en la prensa. Si la música ranchera casi se acabó en México fue gracias a él”, argumentó. Y finalizó plasmando lo siguiente: “Un eterno controlador y opositor a la libertad de expresión. Muchos cantantes y actores podrán atestiguarlo. Ahora quieren prohibir que el público conozca su historia”, lo anterior fue informado con lo compartido por la agencia de noticias de El Universal. Archivado como: Doña Cuquita arremete Televisa.