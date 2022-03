Los lectores de Mundo Hispánico han estado al tanto de lo que acontece en el mundo de la farándula y este caso no es la excepción. Ahora se ha difundido que uno de los duetos más queridos en la industria de la música están pasando por un momento de duelo tras la pérdida de un ser muy allegado.

Jesse Joy de luto. Las tragedias para el mundo del espectáculo no paran y es que hemos visto y leído de tantos sucesos que han atacado severamente la vida de las celebridades , algunos pasan por procesos muy complicados de salud, mientras que otros terminan quitándose la vida entre tantas cosas más, pero sin duda este 2022 ha sido muy cruel con ellos.

Comparten con sus seguidores el difícil momento que están pasando

Pues a través de sus respectivas redes hicieron de manera pública el momento de duelo que están compartiendo en estos momentos, Joy mediante su cuenta de Instagram se encargó de postear un retrato familiar mientras que en la descripción de la fotografía dedico unas lindas palabras dedicadas a tu tío Alberto.

Lamentablemente la cantante no logró despedirse de él según lo reseñó la revista de People en Español, en el emotivo mensaje dedicado a su difunto tío dice lo siguiente: “Tío, deseo que estés en paz descansando sabiendo que la tía no está sola y no tienes más porque preocuparte”. Archivado como: Jesse Joy de luto.