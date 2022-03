Héctor Sandarti presenta por primera vez al padre de su hija.

Sandarti presenta padre hija. En una clara demostración de amor sin condición hacia su esposa Paulina Segura, el carismático presentador de televisión y quien fue el conductor del reality show de ‘La Casa de los Famosos‘ en su primer temporada, Héctor Sandarti, tomó una drástica decisión sobre su situación de ser papá.

Pues en el año 2020 el presentador guatemalteco decidió renunciar a ser padre biológico por amor, así lo reveló en una entrevista que mantuvo con la periodista Mara Patricia Castañeda. Según las primeras declaraciones de Héctor Sandarti expresadas durante la charla, él estaría dispuesto a demostrar su amor de una manera que pocos hombres lo harían.

La drástica decisión que Héctor Sandarti tomó por amor y que lo convertiría en papá

El presentador de televisión guatemalteco recordó la primera cita que tuvo con su esposa Paulina Segura: “En esa primera cena ella me leyó toda la cartilla y me dijo ‘a ver soy divorciada, tengo una hija y no tengo matriz’. Como que de una vez me dijo si tú ves en mí una posibilidad de ser padre no va por ahí”.

“Un día Paulina (su esposa) me dijo: ‘Héctor te amo demasiado y tanto te amo que estoy dispuesta a renunciar a ti si tú deseas tener hijos biológicos porque yo no te los voy a poder dar, así que quiero por favor que lo pienses muy bien y que me digas la verdad y lo que realmente deseas y sientes antes de que esto continúe y que mi hija y yo nos sigamos enamorando más de ti”.