Aseguran que Belinda sigue enamorada de Nodal.

Captan a la actriz usando su anillo de compromiso.

¿Nodeli regresará?

Belinda sigue enamorada Nodal. El mes pasado de febrero fuimos testigos de la separación entre Christian Nodal y Belinda, luego de que ocurrió, muchas especulaciones salieron a la luz, desde una supuesta infidelidad del intérprete hasta llegar a la conclusión de que fue por las grandes deudas que el cantante de ‘Botella tras botella’ decidió ponerle fin a su relación.

Belinda no había dado declaraciones al respecto, pues vimos como es que huyó de los medios de comunicación cuando llegó al aeropuerto de México, pese a que no lo hizo a través de la prensa, la también actriz mediante su cuenta oficial de Twitter fue que compartió sus primeras palabras respecto a su ruptura. Desde entonces los problemas y rumores no han parado.

Existía una posible reconciliación entre Nodeli

Sin duda alguna Belinda y Christian han protagonizado una de las rupturas amorosas menos esperadas para el mundo del espectáculo, dejando a los fieles seguidores de Nodeli con el corazón hecho pedazos, inclusive muchos de sus admiradores aseguraban que después de un tiempo volverían a estar juntos por todo el amor que derrochaban en redes durante su romance.

De hecho un experto el mes pasado también compartía que ambos cantantes, dentro de sus declaraciones compartió que este mes sería el definitivo para el intérprete de regional mexicano y la también actriz, todo dependía de las cosas buenas y malas que ambos realizaran en este tiempo, y tal parece que Belinda aún sigue enamorada de Nodal.