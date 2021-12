Aunque ha tratado de no dar su versión del escándalo de su amiga Inés Gómez Mont, se ha vinculado a Galilea Montijo con el desvío de dinero del que se le acusa a la chica de los ojos azules y su esposo, ante los posibles y supuestos miles de pesos gastados en viajes y ropa y accesorios de lujos que hasta a la conductora de ‘Hoy’ ‘le habrían tocado’.

La noticia corrió por varios medios de comunicación, pero la que era su casa de trabajo no reveló nada al respecto de inmediato. Se trata de Galilea Montijo una guapa mujer que solía conducir varios programas de la cadena de Televisa, pero después de muchos años de trabajo se retiró por completo, aparentemente y aquí te revelamos la razón por lo que lo hizo, no te pierdas el dato.

Las miradas se volvieron a centrar en el tema de su amiga Inés después de que la famosa se ausentara de la transmisión del programa Hoy el pasado miércoles 17 de noviembre, pues al parecer tomó la decisión de abandonar el país para ir al extranjero. Para que no se comenzara a especular sobre su paradero, los conductores del matutino de Televisa, entre ellos Andrea Legarreta, Martha Figueroa y Tania Rincón, aclararon que Galilea Montijo viajó a Estados Unidos.

Por medio de sus redes sociales, Faisy, conductor de Me Caigo de Risa, anunció que realiza un importante proyecto junto a Galilea Montijo, por lo que se especuló que posiblemente deje el matutino de Televisa, uno de los más vistos en la televisión abierta. Cabe recordar que, junto a su colaboración en Hoy, la tapatía también ha conducido otros programas como Pequeños Gigantes y fue invitada estrella en la segunda temporada de ¡Quién es la máscara!

“Decían que Galilea Montijo para el 2022 ya no regresaba a Televisa al matutino ‘Hoy’, que le iban a dar las gracias pero hoy investigué, déjenme les cuento”, argumento Gustavo en su transmisión. “Investigué con altos mandos de la empresa Televisa y les dije: ¿Cuál es la realidad? ¿La Gali se va, se queda, la mandan a Miami, se quieren deslindar de ella porque su imagen no está bien?” dijo el periodista.

El periodista Gustavo Adolfo Infante y titular del programa ‘De primera mano’ realizó una transmisión en vivo en donde informó que hablo con los altos ejecutivos de Televisa quienes se encargaron de informarle de una vez por todas si Galilea Montijo se iba o no de la cadena televisiva.

De acuerdo con la agencia EL Universal para dejar más que claro que Galilea Montijo no abandona el programa ‘Hoy’, Andrea Rodríguez, productora del programa matutino, reveló que está más cercana a la conductora que nunca, pues incluso comenzarán el Año Nuevo juntas. “No sabemos qué vamos a hacer en Navidad, lo que sí es seguro es que mi familia y yo lo vamos a pasar en Acapulco con Galilea y su familia”, afirmó Andrea Rodríguez en entrevista con EL UNIVERSAL.

De la misma forma informó de la segunda temporada del concurso de talento infantil “Los chiquillos de Hoy” y un reality más que está en producción. “Un día todos nos vamos a ir y seguramente cuando se termine el ciclo nos iremos contentas, la verdad es que hemos creado una gran familia y no es de ‘choro’, realmente nos llevamos muy bien, nos queremos mucho y creo que eso está traspasando la pantalla”, afirmó Andrea para El Universal.

Galilea está al frente del concurso de baile “Las estrellas bailan en Hoy” donde participan famosos demostrando sus habilidades como bailarines; Andrea confirmó no sólo que viene una nueva temporada, sino que también llegará la edición “Campeón de campeones”, donde se enfrentarán las mejores parejas de las temporadas anteriores.

Galilea Montijo desmiente a los ejecutivos de la empresa

Con un toque de sarcasmo, Galilea Montijo desmintió a aquellos “amigos de altos ejecutivos” que han estado diciendo que se va de ‘Hoy’. “¿Cuántas veces te has ido Gali, como 58 según la prensa?”, dijo Andrea Rodríguez, productora del matutino según El Universal.

“Cuando me he ido ustedes lo saben, ha sido por salud, por trabajo, pero también siempre lo he dicho que si el día de mañana, porque también los ciclos se cierran, si así lo hubiera decidido, la empresa o yo, sería la primera en decirles”. Fueron las palabras que la tapatía expresó en uno de sus vídeos subidos a sus historias de Instagram.