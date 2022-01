Alicia Machado reveló que compró con el dinero del premio de La casa de los famosos.

¿Cómo le ha ido en el amor a la ex ganadora de Miss Universo?

Manelyk enfurece y le responde así a Machado Alicia Machado premio dinero: La ex ganadora de Miss Universo, Alicia Machado se caracteriza por ser una mujer que no tiene miedo de decir lo que piensa y lo que quiere. La colombiana cumplió una de los sueños más grandes que tenía, y era que con el premio de ‘La casa de los famosos’ compraría un regalo para una persona muy especial en su vida. Hace unos cuantos días, la actriz y presentadora de 45 años, habló en entrevista con Rodner Figueroa, en donde le preguntaron ¿Qué había comprado con el dinero del premio del reality? Alicia contestó lo que había comprado y esto resultó muy conmovedor por parte de sus seguidores. Alicia Machado premio dinero: Lo tenía mas que claro La guapísima presentadora Alicia Machado, según el portal ‘People en Español’, confesó a través de la entrevista que con el premio compraría un regalo para una persona especial. En el programa ‘Al Rojo Vivo’, Alicia dijo que le compraría una casa a su mamá, quien es la persona mas importante en su vida. “Me siento bendecida, ella está muy feliz. Pero es que mi mamá es una niña grande, es una mujer mágica, mi mamá es algo maravilloso, no sería quien soy si no fuera por ella, ella está feliz, pronto va a regresar, no conoce todavía su casa, gracias a ella gané este programa, si no me hubiera cuidado a Dinorah“, dijo la actriz al programa ‘Al rojo vivo’.

También compró algo para ella El presentador, Rodner Figueroa, le dijo a Alicia que si se había comprado muchos zapatos como ella dijo en una ocasión, por lo cual Alicia declaró que efectivamente si compró zapatos, sin embargo su prioridad fue en todo momento la casa de su mamá. “Ahora es más chévere porque yo no sabía que había tanto gente afuera que me quería”, declaró Machado en la entrevista. “Ya estoy cansada de demostrar, que si canto, que si bailo, si actuó, si conduzco, si cambio acentos, si hablo inglés, si soy buena hablando…etc”. Expresó Machado en “Al rojo vivo”.

Alicia Machado premio dinero: La casa de los famosos le trajo ‘La ilusión del amor’ Durante la entrevista, Rodner le dice a la conductora “También la casa de los famosos te trajo la ilusión del amor con Roberto Romano, y todos nos ilusionamos porque pensábamos que la relación podría ser fructífera”. a lo que Alicia, respondió de manera muy coherente. “Los reality shows son formatos televisivos complicadísimos emocionalmente para los que participamos en ellos”, “No nos comunicamos”, respondió Alicia cuando le preguntó el entrevistador si se hablaban o mensajeaban. La plática siguió con los próximos proyectos que le esperan a Alicia, como obras de teatro.

Alicia Machado premio dinero: Conquistó a Roberto Romano Alicia Machado no solo resultó ganadora del reality de La Casa de los Famosos, ahí encontró también el amor del actor Roberto Romano, quien estuvo en medio de la polémica por sus coqueteos con Kimberly Flores, esposa de Edwin Luna. Aunque Romano en más de una ocasión rechazó a la Miss Universo 2016 e incluso llegó a comentar que era como “un nopal con espinas”, ahora que están fuera de la casa, se dieron una oportunidad para el amor. “He estado sobre expuesta por 13 semanas a la vida pública, pero ahora viene un proceso para mí de mantener mi vida personal un poquito donde debe estar”, comentó Alicia en entrevista por Zoom. “Mi vida sentimental está bien. Roberto y yo sí tenemos una relación en este momento. Estamos bien contentos de haber salido de ese show tan exitoso y habernos conocido ahí dentro”. Machado fue cuestionada si su hija Dinorah está de acuerdo con el romance porque el día de la final, la adolescente frente a las cámaras omitió saludar al ahora novio de su madre.

Aunque dijo que su hija de 13 años es su prioridad, ella respeta su vida personal.

“Mi hija es una niña hermosa, con valores lindísimos. Es muy noble. Yo le he enseñado que las personas siempre merecen una segunda oportunidad. Mi hija es mi prioridad, la razón de mi vida, mi universo, así como ella me ama, me va a apoyar. (Con información de Agencia Reforma)

Alicia Machado premio dinero: Perdió 12 kilos Su estancia en La Casa de los Famosos le permitió a la Machado conectarse con la audiencia, pero también perder 12 kilos en 13 semanas. Negó que se haya practicado una cirugía para bajar de peso y aseguró que todo fue a base de una dieta supervisada por un bariatra. “Yo entré con mi dieta, tengo una condición médica, fibromialgia, que es bastante complicada (afección crónica que causa dolor en todo el cuerpo, fatiga y otros síntomas). Gracias a Dios y de la mano de mi doctor, pude estar enfocada y decidida a lograr perder peso. Nunca he sido una mujer gorda, después de un cáncer de mama no es fácil recuperarte. “El día que necesite hacerme una cirugía la haré, ahorita me siento orgullosa de lo que logré”, señaló. (Con información de Agencia Reforma).

Los problemas entre Machado y Spanic en “La casa de los famosos” En el reality “La Casa de los Famosos”, Gabriela Spanic y Alicia Machado tuvieron muchos pleitos, los cuales los seguidores siguen recordando hasta la fecha. Según informa ‘Infobae’, todo surgió a raíz de que Gaby Spanic fungió como la líder de la casa, por lo cual ella tenía el derecho de decidir quien se quedaría dentro de la casa, por lo cual Alicia jamás se esperó que ella no fuera la elegida. Machado la llamó “traicionera” y ahí fue cuando empezó la rivalidad entre las dos venezolanas. En el programa, se puede ver como más adelante ambas tuvieron una fuerte discusión, la cual tuvo como consecuencia la emisión de fuertes insultos por parte de Alicia Machado en contra de su antigua amiga.

Mane acusa a Alicia de usar su frase sin su consentimiento Alicia Machado subió hace pocos días un video en donde sale portando una playera, en donde, inmediatamente los seguidores comenzaron a cuestionarse si la frase era una indirecta para Manelyk: “¿Y tú recuerdas esta frase: ‘las perras con las perras’? Me encanta, más cosas lindas en camino”, dijo Machado en su video. Manelyk salió a dar declaraciones inmediatamente, argumentando que esa frase que estaba utilizando la colombiana en su playera, le pertenecía a Mane: “Ella y yo hablamos de hacer una gira como Meet And Greet como por todo México y así. Yo quiero pensar que ella se está adelantando, bueno no sé, la verdad no entiendo. Alicia Machado si nos estás viendo podrías mandarme por favor un WhatsApp y explicarme por qué estas usando mi frase, porque esa frase es mía”, expresó Mane mediante sus redes.