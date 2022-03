La policía retiraba a ‘La Bronca’ cuando veían que vendía su ropa

“Yo tenía un carrito y metía toda la mercancía y me ponía en una esquina a vender pantalones, ropa usada uno que otro mueblecito. Te cuento una cosa, a cada rato la policía me levantaba, entonces yo me iba para otra esquina y ahí iba la policía hasta que un día me dijo uno ‘¿pues por qué no aprendes?’ entonces yo le dije ‘necesito dinero para mis libros’, jamás me molestaron, donde me veían ellos me dejaban tener mi tendido”, compartió Silvia del Valle.

“Cuando limpiaba baños en una pizzería y el dueño era muy malo conmigo porque yo estaba muy chiquita y era abusivo, él tenía el objetivo de acostarse conmigo y yo lo veía como un señor, entonces él hacía todo lo posible para hacerme la vida imposible de repente me decía ‘¿ya lavaste el baño?’ y yo le decía ‘ya'”.