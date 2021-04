Así que prepárate para ver la impresionante imagen que ha desatado toda clase de dudas y comentarios de los seguidores, que no terminan de asimila su deceso que ocurrió en el año de 1995, justo en la cúspide de su carrera artística. Y genera tu propia versión de si es real o no.

Es por ello que estas imágenes desataron todo tipo de comentarios, porque algunos no creen que sea un fantasma y otros están de acuerdo que así es, es por ello que te dejaremos las imágenes para que tú te formes una opinión de ello. Archivado como: Fantasma Selena Quintanilla

La fotografía fue tomada de la misma habitación donde la artista fue asesinada, por lo que la gente cree que es el alma o fantasma de ella, que no se ha podido ir porque pareciera tener un pendiente en el mundo terrenal. Archivado como: Fantasma Selena Quintanilla

Si quieres ver el supuesto fantasma de la querida y reconocida cantante Selena Quintanilla, es necesario que te acerques más poder ver lo que parece ser una silueta de la cantante, que no se refleja totalmente pero se aprecia que parece ser una mujer, como el cuerpo de Selena.

“Familia en lo personal es lo que alcancé a distinguir, necesito saber que ven ustedes… los leo”, “por más que regreso y regreso hasta donde se ve el espejo y no logro ver nada”, “a veces que no lo puedo creer cómo un ser tan lindo, lleno se luz, le hayan arrebatado la vida”, dijeron algunos usuarios. Archivado como: Fantasma Selena Quintanilla

Tras salir a la luz la fotografía donde supuestamente se ve el fantasma de la fallecida cantante Selena Quintanilla, la gente no pudo dejar de opinar y aquí mismo te daremos sus puntos de vista que son tan diversos y variados que se puede formar un juicio del mismo.

Entonces más gente y fans de la cantante dijeron en las redes: “Se ve como jorobada, estaba recién fallecida, he oído que se quedan aquí 3 o 7 días para despedirse y se van.”, “Cómo no. Todo fue tan repentino. Puede ser que si. Descansa en paz hermosa”. Archivado como: Fantasma Selena Quintanilla

Otras personas sintieron miedo de la imagen y dijeron: “Hay que miedo ver eso de noche”, “Dios mío si veo algo pobre de mí reina Selena”, “la verdad no sabía que impactante es increíble”, “Yo veo como el rostro y el Cabello de ella”. Archivado como: Fantasma Selena Quintanilla

Otras personas sí manifestaron ver algo en la imagen: “Se ve algo me imagino que ella sufrió mucho al morir y dejar este mundo donde ella era una reina y muchos sueños por cumplí”, “pues yo distingo igual que usted. Pero buen video. Soy fans de Selena y de usted también, saludos”.

Y agregó: “Con el flash de la foto se produce una sombra que une ambas cosas y posiblemente por el ángulo que se tomó la foto podría ser un rebote en el espejo ya que por lo menos yo veo esa misma sombra en el espejo, (no sé si me expliqué bien) saludos!” Archivado como: Fantasma Selena Quintanilla

Luego una persona dijo: “Amigo, tienes que tener en cuenta también de que la foto fue tomada con flash, si te fijas a la izquierda creo que hay un mueble, encima de el mueble se ve algo café claro que no se nota si es una cartera o un cojín que está apoyado con el respaldo de una silla”.

Fantasma Selena Quintanilla: PARECIERA UNA SILUETA

Las dudas saltaban a la vista: “Hola amigo X la verdad no vi nada, pero mis respetos y si al morir el cuerpo sale el Alma es tu silueta que eras en vida puede que tal vez si la visualices hay personas que si tienen ése Don X”, dijo un usuario a través del video que ya genera reacciones.

Otro comentó: “Si la verdad, pareciera una silueta en el vidrio. Pero no creo en esas cosas puede ser la silueta de quién tomo la foto o cualquier cosa que hacía sombra hay. Pero de que vuelan vuelan quién sabe”, “Si, se logra distinguir la figura asemejada a la de una mujer yo espero no sea Selena, eso tal vez indique que no ha descansado en paz”. Archivado como: Fantasma Selena Quintanilla