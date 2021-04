Tiroteo en Mall de Nebraska deja un muerto y arrestan a sospechoso

El sospechoso del mortal tiroteo es un adolescente de 16 años

Este no ha sido el único tiroteo en el Westroads Mall

Tiroteo en Mall de Nebraska deja un muerto y arrestan a sospechoso. Las autoridades emitieron una orden de arresto contra un adolescente sospechoso de haber participado en un tiroteo en un centro comercial de Nebraska que dejó a un hombre muerto y a una mujer herida, informó la policía el domingo.

La policía de Omaha dijo que Makhi Woolridge-Jones, de 16 años, ahora enfrenta un cargo de homicidio en primer grado en el tiroteo del sábado en el Mall Westroads de Omaha, Nebraska. Brandon Woolridge-Jones, de 18 años, fue detenido por un cargo de complicidad en el tiroteo, indica AP.

Sospechosos del tiroteo en el Westroads Mall de Nebraska son hermanos

Los dos jóvenes Woolridge-Jones fueron identificados como hermanos en un tribunal anterior que presentó a su madre una orden de protección en 2016, revela The Associated Press. El portavoz de la policía, el oficial Michael Pecha, reveló que no se estaba buscando a nadie más.

Las autoridades habían señalado un tercer hombre había sido identificado como una persona involucrada en el tiroteo, pero no dio su nombre. Las personas presentes en la zona corrieron aterrorizadas en busca de refugio cuando se escucharon disparos alrededor del mediodía cerca de una tienda de J.C. Penney.