Donald Trump pide a escuelas reabrir lo antes posible (As Soon As Possible ASAP, por su siglas en inglés)

Fox News dice que niños son más proclives a fallecer en un accidente vial que a transmitir el coronavirus

Presidente de Estados Unidos publica tuit en el que etiqueta a presentador de noticias Steve Hilton

Luego de ver un trabajo de Fox News -en el que se dice que los niños son más proclives a fallecer en un accidente vial que a transmitir el coronavirus- el presidente de Estados Unidos, Donald Trump urgió a que las escuelas deberían reabrir lo antes posible (As Soon As Possible ASAP, por su siglas en inglés), de acuerdo a lo publicado en el portal del Daily Mail.

Fue a través de sus cuenta de Twitter que el mandatario de la Unión Americana expresó su punto de vista al ver un trabajo que se publicó en la cadena antes mencionada.

En su mensaje, el presidente de Estados Unidos etiquetó al presentador de noticias de Fox News, Steve Hilton, y dejó el siguiente mensaje para los ciudadanos norteamericanos.

“Las escuelas en nuestro país deberían abrirse lo antes posible (ASAP). Hay mucha información muy buena ahora disponible”, esto lo colgó el pasado domingo por la noche.

Schools in our country should be opened ASAP. Much very good information now available. @SteveHiltonx @FoxNews — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 25, 2020

La publicación ASAP de Donald Trump es una evidente reacción a las críticas que lanzó el conductor del programa contra el mandatario.

De acuerdo a Daily Mail, Steve Hilton dijo momentos antes del anuncio ASAP de Trump: “Continúa y reabre las escuelas ahora antes de que hagas aún más daño innecesario”.

Anteriormente, el presentador de noticias de Fox News ya había lanzado críticas contras las medidas de distanciamientos sociales emitidas por las autoridades del Gobierno Federal.

En alguna ocasión se mostró intolerante ante la norma de solo permitir dos personas en un elevador en los edificios de Nueva York.

Ante esto, en un tono sarcástico el presentador de televisión comentó: “Solo una o dos personas permitieron entrar en un elevador a la vez, buena suerte con eso tratando de reabrir Nueva York”.

Ya entrado en materia, el comunicólogo ha lanzado algunos adjetivos fuertes en contra de las acciones llevadas a cabo dentro del distanciamiento social, llamándolas “completamente arbitrarias” y “totalmente inútiles”.

Steve Hilton, de acuerdo a Daily Mail, habló sobre el señalamiento que hizo y explicó al teleauditorio: “Un estudio encontró una cita, incluso si los niños se infectan, es menos probable que transmitan la enfermedad a otros que a los adultos. No hemos encontrado una sola instancia de un niño infectando a los padres”.

Además, en el canal de Fox News se hizo referencia a otro estudio en el que de alguna manera advierte de otro peligro para los estudiantes norteamericanos.

Dice que principalmente los niños, han sufrido de diversos daños psicológicos derivados del encierro para evitar el contagio del coronavirus.

Durante meses, millones de personas han estado en confinamiento como una forma de prevenir la transmisión del Covid-19.

Esto ha causado además que en algunas partes se reporten aumento en los casos de violencia intrafamiliar, como ha sucedido en México.