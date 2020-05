El estado de Nueva York reportó más de 1.700 decesos por coronavirus en asilos de ancianos, en momentos en que encara un creciente escrutinio sobre cómo está protegiendo a la población más vulnerable, reseñó The Associated Press.

Por lo menos 4.813 residentes con casos sospechosos o confirmados de COVID-19 han muerto en 351 de las 613 instituciones geriátricas de Nueva York desde el 1 de marzo, según una lista publicada por el gobernador Andrew Cuomo.

La lista, difundida la tarde del lunes, incluye cifras de muertes confirmadas y probables para la noche del domingo.

BREAKING: New York state is reporting more than 1,700 previously undisclosed deaths at nursing homes and adult care facilities, as the state faces scrutiny over protecting vulnerable residents during the coronavirus pandemic. https://t.co/W6ahwU5nNM

— NBC News (@NBCNews) May 5, 2020