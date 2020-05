Enfermedad de Kawasaki afecta a niños en medio de la pandemia del COVID-19 y estar alerta será vital.

La enfermedad de Kawasaki mantiene en alerta a las autoridades de salud y a millones de familias de los Estados Unidos en medio de la pandemia del COVID-19.

Y es que, en la ciudad de Nueva York, una de las ciudades más pobladas de los Estados Unidos, reporta ya más de 100 niños contagiados con la enfermedad de Kawasaki, quienes fueron hospitalizados de manera inmediata.

Algunos de los niños afectados con la enfermedad de Kawasaki presentaron síntomas relacionados con el coronavirus, por lo que el panorama se ha tornado ‘color de hormiga’ en la Gran Manzana.

No solamente en la ciudad de Nueva York está alarmado por la llegada del “virus Kawasaki”, también en regiones de Europa y Asia se reportan casos de niños con la enfermedad.

Ante esta situación, las autoridades de Nueva York activaron una alerta para monitorear el desarrollo de esta misteriosa enfermedad.

En esta oportunidad el doctor José Rodríguez, especialista en Pediatría, aclara el panorama para detectar los síntomas de “Kawasaki” y estar preparados ante un riesgo inminente.

El “Kawasaki” es una enfermedad que afecta mayormente a niños menores de cinco años, expandiéndose a otras edades también, por lo tanto, es vital estar atentos y monitorear la salud de los pequeños de la casa. Las personas con mayor riesgo son aquellas que tienen descendencia japonesa.

#COVID19 affects a small number of children, but some are experiencing symptoms of a rare and potentially fatal inflammatory disease linked to the virus. Known as #PMIS, the illness resembles #Kawasaki disease. What #parents should know. Listen here: https://t.co/4yN4fiRr7h

— Michigan Medicine (@umichmedicine) May 15, 2020