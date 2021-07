“Hubo una tormenta y mi auto fue alcanzado por un rayo. Ocurrió tan rápido que no me di cuenta de lo que sucedió hasta que escuché el fuerte estruendo”, expresó el conductor tras el incidente.

Quien manejan convertibles, los motociclistas y aquellos quienes viajan en vehículos hechos de materiales que no sean metales conductores deben tener cuidado con las tormentas eléctricas, ya que sus vehículos no ofrecen el mismo tipo de protección contra los rayos, advirtió la reseña de Fox News.

Ratas en Hibachi

A través de la página de Facebook de nuestro reportero Mario Guevara de MundoHispánico, se replicó un video en un restaurante Hibachi. Guevara escribió lo siguiente: “Una de mis seguidoras en Facebook me mandó este video y denuncia que fue a comer al restaurante Hibachi de Buford Hwy. topándose con ratas en pleno comedor”.

Y agregó sobre Hibachi: “La verdad es que no me extraña, porque en el condado de DeKalb las autoridades son bien negligentes. Eso acá en Gwinnett ya estaría cerrado el negocio, se los aseguro. Por otro lado, no es nada nuevo que los restaurantes y bufetes asiáticos tengan este nivel de desaseo y sin mencionar la explotación laboral de sus trabajadores, que por lo general suelen ser hispanos y si no, traten de ver en la cocina y se convencerán. Por otro lado, los chinos no apoyan a nuestra comunidad. ¿Cuántos chinos han visto (comiendo) en un restaurante mexicano? Pero vean a los latinos, les llenamos sus negocios. Bueno, en lo personal no voy a esos lugares desde hace años”.