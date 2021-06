Aparece vergonzosa foto del presidente AMLO junto a Kamala Harris y los mexicanos lo repudian

En la imagen, el presidente mexicano aparece con los pantalones sucios y un par de zapatos viejos y sin pulir

Sumado a la fotografía se ha viralizado un video donde AMLO saluda a Harris diciéndole “Presidente Kabala”

Tras la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, a México, apareció una fotografía del mandatario Andrés Manuel López (AMLO) parado junto a la estadounidense donde se ve con la ropa sucia y los zapatos viejos y sin pulir.

La imagen despertó la ira de miles de mexicanos que en redes sociales aseguraron sentirse avergonzados de AMLO y repudiaron la falta de atención a los detalles en lo que fue una importante visita de Estado.

Critican foto de AMLO junto a Kamala Harris

Con una mancha en la parte derecha de su pantalón y los zapatos aparentemente sin bolear, AMLO se paró junto a Kamala en lo que muchos presumen fue con la intención de mostrar sencillez. “Pero que hombre tan cochino ni los zapatos limpia, de que sirve que esté en el Palacio Nacional, hasta una gente de limpieza se ve más limpio que él. Y que no me vengan con el cuento que quiere aparentar ser del pueblo, porque el pueblo no es tan cochino”, escribió un cibernauta.

“Por culpa de gente como este decrépito nos tratan como nos tratan en algunos lugares del mundo, han de pensar que todos somos iguales. No señor, en México hay mucha gente muy culta, preparada, políglota, que entiende la tecnología y la evolución de la vida”, escribió un usuario en Twitter.