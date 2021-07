Exhiben a taquero que lava trapo con el que limpia platos y mesas, en un charco

Además publican video de ratas en restaurante Hibachi en Atlanta

El asqueroso hecho sucedió en la alcaldía de Álvaro Obregón en México

Dos hechos por demás asqueroso fueron denunciados por usuarios en las redes sociales, uno de ellos sucedió en México cuando un taquero lava trapo en un charco de la calle, mientras el otro fue en Estados Unidos, al captar unas ratas en pleno comedor del buffet del restaurante Hibachi.

Usuarios indignados han exhibido una práctica que han considerado como “asquerosa” por parte de un taquero mexicano, a quien pillaron mientras lava trapo con el que limpia platos y mesas- en un charco que está sobre la banqueta donde tiene su puesto de comida, de acuerdo a información publicada por el portal de noticias News cultura colectiva y Telediario.

RATAS EN HIBACHI

A través de la página de Facebook de nuestro reportero Mario Guevara de MundoHispánico, se replicó un video en un restaurante Hibachi. Guevara escribió lo siguiente: “Una de mis seguidoras en Facebook me mandó este video y denuncia que fue a comer al restaurante Hibachi de Buford Hwy. topándose con ratas en pleno comedor”.

Y agregó sobre Hibachi: “La verdad es que no me extraña, porque en el condado de DeKalb las autoridades son bien negligentes. Eso acá en Gwinnett, ya estaría cerrado el negocio se los aseguro. Por otro lado, no es nada nuevo que los restaurantes y bufetes asiáticos tengan este nivel de desaseo y sin mencionar la explotación laboral de sus trabajadores que por lo general suelen ser hispanos y sino traten de ver en la cocina y se convencerán. Por otro lado, los chinos no apoyan a nuestra comunidad. ¿Cuántos chinos han visto en un restaurante mexicano? Pero vean a los latinos, les llenamos sus negocios. Bueno en lo personal no voy a esos lugares desde hace años”.