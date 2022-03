Rashel Díaz pide oraciones. Apenas hace unas semanas veíamos como Rashel Díaz se mostraba totalmente emocionada tras anunciar el logro de su hija Daniela al haber sido aceptada en la universidad, fuimos testigos de la enorme felicidad que invadía la vida de la ex presentadora de Telemundo, pero las cosas siempre cambian en un abrir y cerrar de ojos.

La misma preocupación ante sus seguidores fue generada a través de sus historias de Instagram , en uno de sus status aparecía Rashel Díaz esperando, quizá por largas horas, en una sala que parecía ser de un hospital. Cabe señalar que la revista dijo que es momento que la también empresaria no ha compartido que está ocurriendo.

“Aunque ya no me recuerda por su condición de Alzheimer sé que en esas risas que intercambiamos en ese momento ella sabía que yo era la misma niña que ella llevaba casa día a sus clases de flamenco y que le extendía las manos para sentir su abrazo antes de dormir!”. Archivado como: Rashel Díaz pide oraciones.

La abuelita de Rashel Díaz padece de Alzheimer

“Abuela de mi vida, tú fuiste la primera persona que me habló de Dios, la que me ha enseñado lo que es fortaleza, determinación, amor a la familia, a no rendirme, a siempre decir lo que pienso, a recordar mis raíces y sobre todo a dar Amor!!!”, agregó la conductora de origen cubano.

“¡El Señor sabe que acepto su voluntad cualquiera que sea, hoy una vez más oro por tu sanidad, por tu tranquilidad, por tu paz!!!! La fuente de fortaleza en nuestra familia viene de Jesús y sé que Él tiene el control! Te amamos”, así es como Rashel Díaz finaliza el mensaje dedicado a una de las mujeres que más ama y admira en la vida.