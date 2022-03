Pero en el video bien se muestra que la mayoría se encontraba grabando uno de los mejores momentos de su vida, el ver a su agrupación favorita ofrecer un concierto, afortunadamente las lesiones no pasaron a mayores, la cantante no ha dado declaraciones de cómo se encuentra o sí llegó a sufrir fuertes golpes. Cantante mexicana sufre accidente

Afortunadamente la cantante mexicana no presentó heridas graves

Pese a que Ilse no ha hablado al respecto, se puede apreciar en el clip que los golpes no fueron tan graves, pues se levanta del piso con una energía incomparable y continuó dando su show, pero eso no descarta que no le haya dolido tremenda caída pero bien dicen que el show debe continuar y así lo demostró Ilse.

Esa fue otra de las cosas que le aplaudieron, pues a pesar de la tremenda caída la cantante siguió dando lo mejor de ella durante su presentación del pasado 5 de marzo, lo que también resaltó fue su gran actitud, pues a pesar de haber tenido ese pequeño percance, Ilse se acerca con una gran sonrisa con uno de sus seguidores.