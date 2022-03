“Estuvimos juntos casi cuatro años. Mi familia se enteró y se volvieron locos, y no era para menos. Luis casi me triplicaba la edad. Era un año más grande que mi papá y tenía la misma edad de mi mamá”, posteó la cantante a través de sus diferentes redes sociales, según lo informó la Agencia Reforma.

Sasha Sokol decidió alzar la voz y denunciar el abuso que vivió

“Hoy (martes 8 de marzo) es día internacional de la mujer. Muchas personas piensan que es un día para felicitarnos. No es así. Este día es para reflexionar y alzar la voz ante el abuso sistemático en el que nos hemos visto atrapadas de mil maneras. Fernando me desadoptó. Literalmente, me desadoptó —al escribir esto el corrector me da otras opciones ya que la palabra “desadoptar” no existe en el diccionario—. Ésa fue la primera gran pérdida de mi vida”.

Luego resaltó lo difícil que le fue terminar su relación con Luis de Llano, “Durante largo tiempo oculté que seguíamos juntos. Al cumplir 17 le dije a mi mamá que podía seguirle mintiendo, o podía perdonarme. Me costó mucho dejarlo, él era un hombre poderoso en la industria; mi representante y mi productor. Yo tenía mucho miedo que al separarnos mi carrera se viera lastimada.”.