“Mi hijo no está muerto”, la señora María Guadalupe pide que no difundan noticias falsas

“No difundan cosas que no son ciertas, nos están llegando a mis familiares de Guadalajara, en los Estados Unidos a mucha gente que mi hijo está muerto. No está muerto le están dando una atención… No sean amarillistas, nada más lo que yo les diga es eso porque me lo dijo el doctor”, mencionó María Guadalupe Martínez López, madre de Esteban.

“No difundan que mi hijo está muerto de favor se los pido porque tengo familia, mi madre está grande ella está asustada, mis hermanos, los tíos de mis hijos, no difundan cosas que no son”, agregó la madre de Esteban, el joven mexicano que fue una de las víctimas de la agresión en el estadio de Querétaro. Archivado como: Ayuda víctima mexicano Atlas.