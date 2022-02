Rashel Díaz recibe una importante noticia y lo celebra en redes

En su cuenta de Instagram compartió una serie de fotografías en las que aparece la conductora y empresaria junto a su hija, dentro del pie de la imagen colocó una frase en donde expresa la inmensa felicidad que sintió tras recibir una de las mejores noticias en su vida relacionada con Daniela.

“¡Mi niña hermosa hoy celebro contigo tu gran logro de ser aceptada en la Universidad que deseaba. Ayer saltábamos juntas de emoción, minutos antes me dijiste: ‘Mami estoy nerviosa, ¿Y si no me aceptan?’. Yo te respondí: ‘Confía en Dios mi amor, Él siempre pondrá lo mejor para ti, y tú has hecho todo lo que dependía de ti”, es como comienza su escrito.