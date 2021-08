Fue aproximadamente durante un año que la conductora Rashel Díaz se mantuvo fuera de los reflectores, a tal grado de que no llegó a tener proyecto con televisoras ni algún proyecto personal, provocando que sus fieles televidentes perdieran poco a poco la esperanza de verla a través de la pantalla chica.

Tuvo un gran aprendizaje; Rashel Diaz manda emotivo mensaje de despedida

Sin embargo, no hay plazo que no se venza ni día que no se llegue, ya que después de esta semana, en donde estuvo de invitada en el programa Despierta América, la conductora cubana Rashel Díaz tuvo que decir adiós, debido a que su tiempo y participación ya se había terminado.

Con un emotivo mensaje de despedida, la nominada a diversos premios, agradeció a todo el etipo y producción por esta oportunidad, brindándoles unasemotivas palabras por creer y confiar en ella, y expresando que, sin duda, de esta experiencia se llevaba un gran aprendizaje de vida.