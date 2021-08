Adamari López le dedica un emotivo mensaje a Toni Costa

Toni y Alaïa le preparan un sorpresa a Adamari

“¿Como se te ocurrió hacer eso? Yo no me lo esperaba”. comentó la conductora “Se ven muy bonitos juntos”: La conductora Adamari López aparece junto a su ex pareja Toni Costa, y le dedica emotivo mensaje, sin embargo, la puertorriqueña no se esperaba la sorpresa que el bailarín español y su hija Alaïa le tenian preparada: “¿Como se te ocurrió hacer eso? Yo no me lo esperaba”. El mundo del espectáculo se llenó de gran sorpresa después de que la conductora principal del programa “Hoy Día”, anunciara su separación con el bailarín español, Toni Costa, con quien había tenido una relación de 10 años, y también había formado una bonita familia, al tener a su hija Alaïa. Adamari López le manda emotivo mensaje a su ex Toni Costa Tras esto, tanto Adamari López como el español Toni Costa, afirmaron que habían finalizado en los mejores términos su relación amorosa por el bien de su hija, la pequeña de 6 años Alaïa Costa, siendo maduros ante la situación, y diciendo que su principal prioridad sería siempre la felicidad de su pequeña hija. Y es que, a pesar de que ya llevan varios meses separados, tal parece que han cumplido con su promesa y están llevando una bonita relación de amigos, a tal grado de que Adamari López le dedicó un emotivo mensaje a su ex, Toni Costa, en donde muchos afirmaron que deberían de reconciliarse.

“Me diste mi mejor tesoro”; Adamari López le manda emotivo mensaje a Toni Costa Fue mediante su cuenta oficial de Instagram en donde la guapa conductora puertorriqueña, Adamari López, le mandó un emotivo mensaje a su ex, Toni Costa por su cumpleaños número 38, en donde le agradecía por haberle dado el mejor tesoro de su vida, su hija Alaïa Costa. Acompañada de un video, en donde se ven a ambos junto a su hija disfrutando de un buen tiempo juntos, la chaparrita consentida por todos los hispanos escribió al pie de video: “Feliz cumpleaños Toni Costa, gracias por regalarme a Alaïa. Mi tesoro más preciado”, sin embargo, la sorprendida resultó ser ella.

La sorprenden; Adamari López le manda emotivo mensaje a su ex Toni Costa Después de este emotivo mensaje que le dirigió Adamari López a su ex Toni Costa por su cumpleaños número 38, la conductora compartió un video en donde le mostraba a sus millones de seguidores la gran sorpresa que tanto su hija Alaïa Costa y Toni le tenían preparada, argumentando que “no tenía ni idea de que eso iba a pasar”. En el video, el cual fue compartido a través de su cuenta de Facebook, la conductora le pedía a Toni que le explicara como se le había ocurrido esto. Y es que, la gran sorpresa de la que habla Adamari se trata de que el bailarín se inscribió en las clases de taekwondo de su hija, todo con el fin de poder pasar más tiempo con Alaïa.

“No me la esperaba”; Adamari López le manda emotivo mensaje a Toni Costa “Quiero que me cuenten como es que están haciendo ustedes juntos taekwondo, ¿Cómo se te ocurrió a ti hacer eso?, fue una sorpresa la verdad, yo no me la esperaba”, comentó Adamari López, quien también le dedicó un emotivo mensaje a su ex, el bailarín Toni Costa por su cumpleaños número 38. Ante esto, su ex ya sentado en el piso a lado de la conductora, su hija Alaïa Costa comentó que ella tampoco lo sabía en un principio: “Ni yo tampoco mamá, yo vi a papi afuera y dije, ya sé a qué viene”, ante esto, Adamari le pregunta cómo fue que se le ocurrió todo eso, y que si ya iba listo para el entrenamiento.

Toni Costa quiere pasar momento de calidad con su hija "Para empezar, el día que yo quería darle la sorpresa a ella", comenzó Toni, "Yo llegué ya vestido con mi uniforme, tú no la llevaste porque ella no quería ir porque ya había ido el día anterior, y se tomó la clase con 7 niños pequeños y yo", ante estas palabras, Adamari López con una tierna sonrisa le dijo: "Te has de haber visto muy gracioso". Toni Costa comentó que no era ninguna competencia entre su hija y él, ya que solo lo hace para pasar más tiempo con ella: "Llevo ya tres clases y ella lleva 5 meses, ¿no?, pero esta no es ninguna competencia entre cinturones entre mi hija y yo", a lo que Alaïa le respondió: "Es una competencia para mi".

"Se ven muy bien juntos"; Adamari López le manda emotivo mensaje a Toni Costa Ya para finalizar el video con duración de 3 minutos, tanto padre como hija, le comenzaron a mostrar varias de las cosas que estaban aprendiendo en sus clases a Adamari López, mientras que ella trataba de igualarlos, provocando la risa de su ex pareja, quien imitaba los movimientos que la conductora hacía. Ante esto, diversos comentarios comenzaron a llegar, en donde usuarios decían que era muy bonito verlos juntos: "Que bonitos se ven juntos", "Me encanta verlos juntos", "Que hermosa familia", "Que bendición verlos juntos compartiendo con Alaïa sus gustos, felicitaciones, familia hermosa". PUEDES VER EL VIDEO AQUÍ

Toni Costa responde a quienes dicen que su hija es más feliz con él Los comentarios de las personas ante los videos e imágenes que Toni Costa comparte de su hija Alaïa llenan sus días de alabanzas, pues la gente piensa que la peque es más feliz estando con él que con Adamari López y ahora, el español no evitó responder dichas afirmaciones de los seguidores. Fue mediante un simpático video de Instagram, donde Toni Costa aparece vestido acorde a la disciplina de The Kwon Do junto a Alaïa desde el coche haciendo caras y poses de artes marciales con la frase 'Actitud ante todo', donde recibió los comentarios más inesperados.

La nueva disciplina de Toni Costa le traje comentarios positivos por encima de su ex Adamari López "Hoy decidí comenzar un nuevo reto en mi vida, Tae kwon Do! Me siento feliz y motivado porque con 10 años hice un par de años de Karate y en la vida pensé que volvería a hacer artes marciales, así que motivado por estar 100% comprometido con mi hija me uní a su clase, y ahi nos verán dia a dia juntos creciendo en esta disciplina que estoy seguro que nos aportará cosas muy buenas y valiosas", escribió hace semanas Toni Costa. Y es que, el español no pierde la oportunidad de demostrar lo gran papá que es y la gente se lo aplaude, pero llamó mucho la atención que últimamente le señalan que su hija Alaïa siempre está más relajada, feliz y notablemente más contenta con Toni Costa que con Adamari López.

Le señalan que su hija Alaïa es más feliz con él En el simpático video a blanco y negro vestidos para hacer artes marciales, Toni Costa y su hija Alaïa haciendo poses, conquistaron a la gente quienes comentaron: "Su carita de Alaïa se ve feliz y cuando está con su mamá no está así", "Que feliz se ve con su papi", "Eres tan hermosa con tu padre, Dios les bendiga el amor de papá se refleja Adamari imperdonable despotricar tanto de Toni el karma no perdona", "Te felicito por tener siempre tiempo para la niña. No puede ser sólo trabajo", "Pero que niña tan hermosa, Dios la bendiga", "Tan bella!!! Ella es muy especial contigo".