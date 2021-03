En la publicación aparece la foto de Rafael Amaya con su compadre Roberto Tapia y la misma ha tenido tanto éxito que hasta la mañana de este 12 de marzo ya superaba las 8 mil 500 reacciones de me gusta y estaba por llegar a los 700 comentarios.

Incluso en varias ocasiones han salido juntos en las fiestas de la familia, por lo que la gente estima mucho esa amistad que con la que llevan años y no han dejado de verse por todo ese tiempo que se han hablado ambos en sus carreras.

En la información no se indica cuáles serán las ciudades de la Unión Americana que visitarán los artistas, pero muchos de sus fans ya expresaron su inquietud por ir a verlos e incluso lanzaron varias preguntas para saber los lugares.

De inmediato la gente comenzó a festejar la gira de Rafael Amaya y Roberto Tapia y mediante estos mensajes expresaron su felicidad y dejaron entrever qué lugares querían que visitaran: “Excelente, espero que vengan a New Jersey”, “vengase para Houston”, “eso Chicago”, “¿Vendrán a Anaheim?”.

Sin embargo, no faltaron los cuestionamientos de la gente sobre el estado de salud del actor y alguien preguntó si ya había quedado totalmente rehabilitado sobre su problemas de drogas: “¿Ya se le quitó lo cocodrilo?

Las que no tuvieron ningún reparo en expresar su cariño por el actor Rafael Amaya, que dará una gira con Roberto Tapia, fueron las mujeres, quienes le escribieron varios mensajes: “Cosita bella”, “que shulada”, “quiero”, “Dios los hace y ustedes se juntan”.

“Estaba anexado Rafael Amaya en tus clínicas?”, preguntó un internauta y el campeón contestó: “Así es y viene muy contento y agradecido”, dijo el boxeador ante la insistencia de los internautas que no dejaban de ver la fotografía.

De manera textual dijo: “Él no merecía estar así y sé que sus papás estaban sufriendo mucho. Sus papás desesperados, tratando de que dejara ese camino y se rehabilitara, y él enojado diciendo que no necesitaba rehabilitación que él si quería lo dejaba (adicciones) decía”.

Tras destaparse la ubicación del actor Rafael Amaya, a su amigo, el cantante, Roberto Tapia no le quedó más que confesar que fue él quien llevó a su compadre a internarse al Centro de Rehabilitación, pero con algunos engaños.

¿CÓMO INTERNARON A RAFAEL AMAYA?

Tras salir Rafael Amaya, Roberto Tapia confesó: Yo me lo traje con engaños, nunca le dije que iríamos a una clínica, sino me hubiera dado un golpe, porque él no quería escuchar a nadie. Le dije compadre vengo por usted, hay un proyecto en Culiacán de trabajo y nos fuimos a la clínica”.

Y agregó: “Yo estuve con él en las buenas y en las malas, y claro que algunos les daría vergüenza pero yo ahí estuve con él”. Fue así como se supo que el cantante lo llevó para que se curara de las adicciones de las que fue víctima.