Muere el cantante y actor mexicano Trini López por coronavirus.

Se hizo muy famoso en los años 60 por canciones como “If I Had A Hammer”.

Vivió en la ciudad californiana de Palm Springs (EE.UU.) desde la década de los 60.

El querido cantante y actor de ascendencia mexicana Trini López murió este martes a los 83 años por coronavirus en en un hospital en Rancho Mirage, California.

Se hizo muy popular en los años 60 por la canción “If I Had A Hammer” y participó en la película “The Dirty Dozen” (1967).

Acababan de terminar un documental sobre su vida y carrera, dirigido P. David Ebersole y Todd Hughes. Trini López nació en Dallas, Texas, pero su familia era de origen mexicano y siempre estuvo orgulloso de ello. Nunca quiso cambiarse el nombre, estoy “orgulloso de ser mexicano”, dijo a The Seattle Times en 2017.

Trini López comenzó su trayectoria musical a finales de los años 50 en el grupo Big Beats, pero no pasó mucho tiempo hasta que se abrió camino en solitario, en parte gracias a la inconmensurable ayuda de grandes como Buddy Holly y Frank Sinatra, que quedaron enamorados de su talento y encanto cuando tuvieron ocasión de verlo actuando en directo.

El hispano, que siempre puso en alto sus raíces mexicanas, tuvo un éxito rotundo en los años 60 especialmente gracias al gran éxito de su versión de “If I Had A Hammer”.

También son temas famosos suyos “I’m Comin’ Home, Cindy” o “Lemon Tree”, marcados por la mezcla de rockabilly y ritmos latinos.

Ser un grande como cantante lo llevó a Hollywood, donde participó en la famosa película “The Dirty Dozen” del director Robert Aldrich.

El paso del tiempo hizo que Trini López fuera cayendo en el olvido de las nuevas generaciones, pero su huella fue tan profunda en el mundo de la música, que la marca de guitarras Gibson creó una línea de instrumentos dedicada al artista latino.

Su mezcla de folk americano, música latina y rockabilly cautivó a los oyentes de todo el mundo. Su secreto: arreglos con los que la gente pudiera bailar. Por ejemplo, la versión de Trini López de “If I Had a Hammer” saltó al número uno en 36 países y vendió más de un millón de copias porque las personas podían bailar su versión.

“Hacer canciones bailables me ayudó mucho”, dijo Trini López a The Classic Rock Music Reporter en 2014, y agregó: “Las discotecas en esos días no solo tocaban mis canciones, también tocaban mi álbum de principio a fin”.

No solo era cantante, López era un guitarrista consumado, y en 1964 la Gibson Guitar Corporation lo invitó a diseñar dos instrumentos, los cuales se convirtieron en artículos de colección. Décadas más tarde, guitarristas estrella como Dave Grohl de Foo Fighters y Noel Gallagher de Oasis emplearon versiones antiguas de esas guitarras.