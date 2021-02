Mediante un video en su cuenta oficial de Instagram, la ex conductora , confesó que su esposo había parado en un hospital de Miami después de haberse infectado de COVID-19.

“El que no lo vive, no sabe lo espantoso que es”. La periodista cubana, Bárbara Bermudo confesó en redes sociales que su esposo, Mario Andrés Moreno, estuvo muy grave en el hospital a causa del COVID- 19

Posteriormente, Bárbara Bermudo cuenta cómo fue que su esposo, el periodista Mario Andrés Moreno duró 6 días internado en el hospital:

“Se contagió y terminó en la unidad COVID en @baptistheatsf donde durante 6 días le trataron la infección. Hoy podemos decir, gracias señor Jesucristo, porque nunca dudamos de tus promesas y la fe puesta en práctica que sin duda, mueve montañas”.

Tras esto, Bárbara agradeció a todo el personal de salud que atendió a su esposo durante estos momentos tan complicados en lo que estuvo internado en el hospital.

Al finalizar su mensaje, la conductora pidió a sus más de un millón de seguidores a seguir tomando medidas extremas ante esta enfermedad:

“No bajemos la guardia en el momento más crítico de la pandemia, el que no lo vive no sabe lo espantoso que es, un virus traicionero e impredecible, as seguir cuidándonos y recuerden, doble cubrebocas”, escribió Bárbara Bermudo al confesar que su esposo había parado al hospital a causa de COVID-19.